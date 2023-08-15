На челябинскую птицефабрику завезли семь вагонов корма с опасными токсинами

16 августа 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Микротоксин мог появиться из-за заражения початков или плохо просушенного зерна Фото: Александр Мамаев © URA.RU На птицефабрику в Челябинской области завезли семь партий кормовой кукурузы, в которой выявили опасный микротоксин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На птицеводческое предприятие Челябинской области завезли фуражную кукурузу с воронежского производства. Исследования показали превышение в ней опасного Т2-токсина. Сейчас решается вопрос: вернуть на производство семь вагонов опасной продукции или обеззаразить ее на территории нашего региона», — объяснили URA.RU в надзорном ведомстве. Микротоксин мог появиться из-за заплесневения или попадания грибов в кукурузу во время выращивания и хранения. Он также мог возникнуть из-за некачественной просушки или хранения. Ведомство в Воронежской области отозвало декларацию на данный продукт.

На птицефабрику в Челябинской области завезли семь партий кормовой кукурузы, в которой выявили опасный микротоксин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На птицеводческое предприятие Челябинской области завезли фуражную кукурузу с воронежского производства. Исследования показали превышение в ней опасного Т2-токсина. Сейчас решается вопрос: вернуть на производство семь вагонов опасной продукции или обеззаразить ее на территории нашего региона», — объяснили URA.RU в надзорном ведомстве. Микротоксин мог появиться из-за заплесневения или попадания грибов в кукурузу во время выращивания и хранения. Он также мог возникнуть из-за некачественной просушки или хранения. Ведомство в Воронежской области отозвало декларацию на данный продукт.