В Свердловской области массово отравились воспитанники детских садов Роспотребнадзор: в детских садах Ревды зарегистрированы случаи заболевания норовирусом 16 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 + Воспитанники нескольких свердловских детсадов отравились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детских садах Ревды (Свердловская область) произошло массовое отравление воспитанников. Были зарегистрированы случаи заболевания норовирусной инфекцией в следующих детсадах: № 50, 34 и 17. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «В дошкольных учреждениях не соблюдались правила личной гигиены и некачественно проводилась дезинфекция, в связи с чем контактно-бытовой путь распространения инфекции не был прерван. Подобные нарушения влекут как административную, так и гражданско—правовую ответственность», — говорится в сообщении ведомства. Норовирусная инфекция — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Норовирусы обладают высокой контагиозностью. Источниками инфекции являются как больные норовирусной инфекцией, так и бессимптомные носители вируса. Ранее URA.RU писало о том, что массовое отравление детей произошло в садике № 23 в городе Карпинске Свердловской области. Тогда медицинская помощь потребовалась шести малышам. У двоих детей по результатам проведенных анализов была диагностирована ротовирусная инфекция, а у троих детей, предположительно, гастроэнтерит. В детских садах Ревды (Свердловская область) произошло массовое отравление воспитанников. Были зарегистрированы случаи заболевания норовирусной инфекцией в следующих детсадах: № 50, 34 и 17. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «В дошкольных учреждениях не соблюдались правила личной гигиены и некачественно проводилась дезинфекция, в связи с чем контактно-бытовой путь распространения инфекции не был прерван. Подобные нарушения влекут как административную, так и гражданско—правовую ответственность», — говорится в сообщении ведомства. Норовирусная инфекция — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Норовирусы обладают высокой контагиозностью. Источниками инфекции являются как больные норовирусной инфекцией, так и бессимптомные носители вируса. Ранее URA.RU писало о том, что массовое отравление детей произошло в садике № 23 в городе Карпинске Свердловской области. Тогда медицинская помощь потребовалась шести малышам. У двоих детей по результатам проведенных анализов была диагностирована ротовирусная инфекция, а у троих детей, предположительно, гастроэнтерит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям