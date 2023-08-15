15 августа 2023

В Свердловской области массово отравились воспитанники детских садов

Роспотребнадзор: в детских садах Ревды зарегистрированы случаи заболевания норовирусом
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, урок физкультуры, детский сад
Воспитанники нескольких свердловских детсадов отравились Фото:

В детских садах Ревды (Свердловская область) произошло массовое отравление воспитанников. Были зарегистрированы случаи заболевания норовирусной инфекцией в следующих детсадах: № 50, 34 и 17. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В дошкольных учреждениях не соблюдались правила личной гигиены и некачественно проводилась дезинфекция, в связи с чем контактно-бытовой путь распространения инфекции не был прерван. Подобные нарушения влекут как административную, так и гражданско—правовую ответственность», — говорится в сообщении ведомства.

Норовирусная инфекция — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Норовирусы обладают высокой контагиозностью. Источниками инфекции являются как больные норовирусной инфекцией, так и бессимптомные носители вируса.

Ранее URA.RU писало о том, что массовое отравление детей произошло в садике № 23 в городе Карпинске Свердловской области. Тогда медицинская помощь потребовалась шести малышам. У двоих детей по результатам проведенных анализов была диагностирована ротовирусная инфекция, а у троих детей, предположительно, гастроэнтерит.

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В детских садах Ревды (Свердловская область) произошло массовое отравление воспитанников. Были зарегистрированы случаи заболевания норовирусной инфекцией в следующих детсадах: № 50, 34 и 17. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «В дошкольных учреждениях не соблюдались правила личной гигиены и некачественно проводилась дезинфекция, в связи с чем контактно-бытовой путь распространения инфекции не был прерван. Подобные нарушения влекут как административную, так и гражданско—правовую ответственность», — говорится в сообщении ведомства. Норовирусная инфекция — острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов. Норовирусы обладают высокой контагиозностью. Источниками инфекции являются как больные норовирусной инфекцией, так и бессимптомные носители вируса. Ранее URA.RU писало о том, что массовое отравление детей произошло в садике № 23 в городе Карпинске Свердловской области. Тогда медицинская помощь потребовалась шести малышам. У двоих детей по результатам проведенных анализов была диагностирована ротовирусная инфекция, а у троих детей, предположительно, гастроэнтерит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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