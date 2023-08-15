Мэрия Челябинска продала с торгов недострой за 70 млн рублей. Скрин

16 августа 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Начальная цена недостроя на аукционе — 3,19 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска продала с торгов недострой на Братьев Кашириных за 70 млн рублей. Это был уже шестой аукцион по продаже недостроенного торгового комплекса с гостиницей и автостоянкой. Победителем стал предприниматель Рахман Махмудов из Верхнего Уфалея, сообщается на сайте торгов. «Продажа объекта незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров со степенью готовности объекта 10% состоялась. Объект расположен по адресу Челябинская область, город Челябинск, район Калининский, по улице Братьев Кашириных. Победитель — предприниматель Рахман Махмудов из Верхнего Уфалея», — сообщается в протоколе об итогах аукциона. Недострой на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных возводила компания «Жилстрой № 9». Победитель аукциона предложил цену за объект в размере 69,96 млн рублей. При этом стартовая цена лота — 3,19 млн рублей. Комплекс на Братьев Кашириных с гостиницей и подземной автостоянкой планировали построить к челябинским саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Объект собирались переделать в отель на 60 номеров. Застройщик самостоятельно изменил проект. Позже строительство заморозили. На данный момент здание построено до четвертого этажа. Степень готовности объекта составляет 10%. Согласно сервису «Сбис», Махмудов является индивидуальным предпринимателем с 2018 года. Проживает в Верхнем Уфалее. Основной вид деятельности победителя аукциона — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Недострой расположен рядом со строительным рынком по улице Братьев Кашириных Скрин: публичная кадастровая карта Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска продала с торгов недострой на Братьев Кашириных за 70 млн рублей. Это был уже шестой аукцион по продаже недостроенного торгового комплекса с гостиницей и автостоянкой. Победителем стал предприниматель Рахман Махмудов из Верхнего Уфалея, сообщается на сайте торгов. «Продажа объекта незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров со степенью готовности объекта 10% состоялась. Объект расположен по адресу Челябинская область, город Челябинск, район Калининский, по улице Братьев Кашириных. Победитель — предприниматель Рахман Махмудов из Верхнего Уфалея», — сообщается в протоколе об итогах аукциона. Недострой на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных возводила компания «Жилстрой № 9». Победитель аукциона предложил цену за объект в размере 69,96 млн рублей. При этом стартовая цена лота — 3,19 млн рублей. Комплекс на Братьев Кашириных с гостиницей и подземной автостоянкой планировали построить к челябинским саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Объект собирались переделать в отель на 60 номеров. Застройщик самостоятельно изменил проект. Позже строительство заморозили. На данный момент здание построено до четвертого этажа. Степень готовности объекта составляет 10%. Согласно сервису «Сбис», Махмудов является индивидуальным предпринимателем с 2018 года. Проживает в Верхнем Уфалее. Основной вид деятельности победителя аукциона — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.