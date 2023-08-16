В Екатеринбурге мошенники продают квартиры в жилом комплексе УГМК

17 августа 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Мошенники пытаются продать квартиры в ЖК «Никольский» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге мошенники распространяют информацию о срочной продаже квартир по выгодным ценам в ЖК «Никольский», застройщиком которого является «УГМК-Застройщик». Об этом рассказали в пресс-службе компании. В социальных сетях появились инвестиционные предложения в жилой комплекс с доходностью от 43% годовых. В компании УГМК остерегли пользователей соцсетей от ложной информации. «Распространяется информация в социальных сетях и мессенджерах о срочной предпродаже квартир по выгодным ценам в новом проекте ЖК „Никольский“. Данные сообщения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении telegram-канале «УГМК-Застройщик». В пресс-службе компании отметили, что достоверная информация находиться на официальных сайтах УГМК и СМИ. Также сверить справки о квартирах можно по номерам телефона застройщика. Ранее URA.RU писало, что мошенники вымогают деньги, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга. Из-за чего владыка попросил быть внимательнее и не вестись на действия преступников.

В Екатеринбурге мошенники распространяют информацию о срочной продаже квартир по выгодным ценам в ЖК «Никольский», застройщиком которого является «УГМК-Застройщик». Об этом рассказали в пресс-службе компании. В социальных сетях появились инвестиционные предложения в жилой комплекс с доходностью от 43% годовых. В компании УГМК остерегли пользователей соцсетей от ложной информации. «Распространяется информация в социальных сетях и мессенджерах о срочной предпродаже квартир по выгодным ценам в новом проекте ЖК „Никольский“. Данные сообщения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении telegram-канале «УГМК-Застройщик». В пресс-службе компании отметили, что достоверная информация находиться на официальных сайтах УГМК и СМИ. Также сверить справки о квартирах можно по номерам телефона застройщика. Ранее URA.RU писало, что мошенники вымогают деньги, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга. Из-за чего владыка попросил быть внимательнее и не вестись на действия преступников.