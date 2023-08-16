16 августа 2023

В Екатеринбурге мошенники продают квартиры в жилом комплексе УГМК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование, компьютер, хакер
Мошенники пытаются продать квартиры в ЖК «Никольский» Фото:

В Екатеринбурге мошенники распространяют информацию о срочной продаже квартир по выгодным ценам в ЖК «Никольский», застройщиком которого является «УГМК-Застройщик». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В социальных сетях появились инвестиционные предложения в жилой комплекс с доходностью от 43% годовых. В компании УГМК остерегли пользователей соцсетей от ложной информации. «Распространяется информация в социальных сетях и мессенджерах о срочной предпродаже квартир по выгодным ценам в новом проекте ЖК „Никольский“. Данные сообщения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении telegram-канале «УГМК-Застройщик».

В пресс-службе компании отметили, что достоверная информация находиться на официальных сайтах УГМК и СМИ. Также сверить справки о квартирах можно по номерам телефона застройщика.

Ранее URA.RU писало, что мошенники вымогают деньги, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга. Из-за чего владыка попросил быть внимательнее и не вестись на действия преступников.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге мошенники распространяют информацию о срочной продаже квартир по выгодным ценам в ЖК «Никольский», застройщиком которого является «УГМК-Застройщик». Об этом рассказали в пресс-службе компании. В социальных сетях появились инвестиционные предложения в жилой комплекс с доходностью от 43% годовых. В компании УГМК остерегли пользователей соцсетей от ложной информации. «Распространяется информация в социальных сетях и мессенджерах о срочной предпродаже квартир по выгодным ценам в новом проекте ЖК „Никольский“. Данные сообщения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении telegram-канале «УГМК-Застройщик». В пресс-службе компании отметили, что достоверная информация находиться на официальных сайтах УГМК и СМИ. Также сверить справки о квартирах можно по номерам телефона застройщика. Ранее URA.RU писало, что мошенники вымогают деньги, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга. Из-за чего владыка попросил быть внимательнее и не вестись на действия преступников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...