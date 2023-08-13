Телефонные мошенники вымогают деньги от имени Митрополита Кульберга

Телефонные мошенники стали чаще совершать преступления, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга. Злоумышленники пытаются вымогать деньги. В связи с этим владыка попросил россиян быть внимательнее и не вестись на действия преступников.
«Внимание! В последнее время активизировались звонки мошенников — якобы от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги. Пожалуйста, будьте бдительны!», — говорится в сообщении telegram-канала Екатеринбургской Епархии.
Ранее URA.RU писало о том, что неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Неизвестно, сколько точно человек прострадали от рук мошенников.
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