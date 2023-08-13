13 августа 2023

Телефонные мошенники вымогают деньги от имени Митрополита Кульберга

© Служба новостей «URA.RU»
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Митрополит Алексей Кульберг на рождественской службе. Екатеринбург, кульберг алексей
От имени митрополита Верхотурского и Екатеринбургского Евгения Кульберга злоумышленники вымогают деньги Фото:

Телефонные мошенники стали чаще совершать преступления, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга. Злоумышленники пытаются вымогать деньги. В связи с этим владыка попросил россиян быть внимательнее и не вестись на действия преступников.

«Внимание! В последнее время активизировались звонки мошенников — якобы от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги. Пожалуйста, будьте бдительны!», — говорится в сообщении telegram-канала Екатеринбургской Епархии.

Ранее URA.RU писало о том, что неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Неизвестно, сколько точно человек прострадали от рук мошенников.

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Телефонные мошенники стали чаще совершать преступления, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга. Злоумышленники пытаются вымогать деньги. В связи с этим владыка попросил россиян быть внимательнее и не вестись на действия преступников. «Внимание! В последнее время активизировались звонки мошенников — якобы от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги. Пожалуйста, будьте бдительны!», — говорится в сообщении telegram-канала Екатеринбургской Епархии. Ранее URA.RU писало о том, что неизвестные звонят людям и выпрашивают деньги на создание фильма, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом. Неизвестно, сколько точно человек прострадали от рук мошенников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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