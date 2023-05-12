ФСБ задержала крымчанина за шпионаж в пользу ВСУ

В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в передаче данных о передвижении российской военной техники украинским спецслужбам. Об этом сообщают в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).
«По подозрению в госизмене задержан 34-летний житель Республики Крым. Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщает ЦОС ФСБ, передает ТАСС. Уточняется, что украинские боевики должны были использовать эту информацию для нанесения ударов по Крыму.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму группу украинских шпионов. Диверсанты планировали ряд терактов в республике.
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