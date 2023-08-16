В центре Перми закрывают магазин бывшей сети экс-губернатора

Сеть магазинов «Семья» готовится к закрытию
В центре Перми к закрытию готовится магазин сети «Семья» на площади Карла Маркса. Ранее сеть принадлежала экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову, который продал ее «Ленте». Об этом сообщают сотрудники супермаркета.
«В Перми готовят к закрытию магазин „Семья“ на Чернышевского, 23. 25 августа начнется распродажа остатков товара», — пишет 59.ru со ссылкой на сотрудницу супермаркета.
«Семья» на площади Карла Маркса появилась в 2012 году на площадях, которые ранее занимал Гарнизонный универмаг. Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов продал сеть «Семья» сети «Лента» в 2021 году. Как он позже пояснил, чтобы «спать спокойно».
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