В центре Перми закрывают магазин бывшей сети экс-губернатора

В Перми закрывают магазин «Семья» на площади Карла Маркса

17 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Сеть магазинов «Семья» готовится к закрытию Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В центре Перми к закрытию готовится магазин сети «Семья» на площади Карла Маркса. Ранее сеть принадлежала экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову, который продал ее «Ленте». Об этом сообщают сотрудники супермаркета. «В Перми готовят к закрытию магазин „Семья“ на Чернышевского, 23. 25 августа начнется распродажа остатков товара», — пишет 59.ru со ссылкой на сотрудницу супермаркета. «Семья» на площади Карла Маркса появилась в 2012 году на площадях, которые ранее занимал Гарнизонный универмаг. Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов продал сеть «Семья» сети «Лента» в 2021 году. Как он позже пояснил, чтобы «спать спокойно».

В центре Перми к закрытию готовится магазин сети «Семья» на площади Карла Маркса. Ранее сеть принадлежала экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову, который продал ее «Ленте». Об этом сообщают сотрудники супермаркета. «В Перми готовят к закрытию магазин „Семья“ на Чернышевского, 23. 25 августа начнется распродажа остатков товара», — пишет 59.ru со ссылкой на сотрудницу супермаркета. «Семья» на площади Карла Маркса появилась в 2012 году на площадях, которые ранее занимал Гарнизонный универмаг. Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов продал сеть «Семья» сети «Лента» в 2021 году. Как он позже пояснил, чтобы «спать спокойно».