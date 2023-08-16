16 августа 2023

В центре Перми закрывают магазин бывшей сети экс-губернатора

В Перми закрывают магазин «Семья» на площади Карла Маркса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гипермаркет Семья, адресные планы, гипермаркет семья
Сеть магазинов «Семья» готовится к закрытию Фото:

В центре Перми к закрытию готовится магазин сети «Семья» на площади Карла Маркса. Ранее сеть принадлежала экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову, который продал ее «Ленте». Об этом сообщают сотрудники супермаркета.

«В Перми готовят к закрытию магазин „Семья“ на Чернышевского, 23. 25 августа начнется распродажа остатков товара», — пишет 59.ru со ссылкой на сотрудницу супермаркета.

«Семья» на площади Карла Маркса появилась в 2012 году на площадях, которые ранее занимал Гарнизонный универмаг. Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов продал сеть «Семья» сети «Лента» в 2021 году. Как он позже пояснил, чтобы «спать спокойно».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Перми к закрытию готовится магазин сети «Семья» на площади Карла Маркса. Ранее сеть принадлежала экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову, который продал ее «Ленте». Об этом сообщают сотрудники супермаркета. «В Перми готовят к закрытию магазин „Семья“ на Чернышевского, 23. 25 августа начнется распродажа остатков товара», — пишет 59.ru со ссылкой на сотрудницу супермаркета. «Семья» на площади Карла Маркса появилась в 2012 году на площадях, которые ранее занимал Гарнизонный универмаг. Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов продал сеть «Семья» сети «Лента» в 2021 году. Как он позже пояснил, чтобы «спать спокойно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...