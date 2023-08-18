18 августа 2023

Зеленский превратит бывшую резиденцию Януковича в парк

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
Власти Украины планируют превратить резиденцию экс-президента Януковича в государственный парк Фото:

Резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом планируют сделать памятником садово-паркового искусства. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«На территории Вышгородского района Киевской области создается памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения „Межигорье“ общей площадью 138,6 га. Управлять им будет специальная администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины», — указано на сайте Верховной Рады.

Участники Евромайдана захватили резиденцию «Межигорье» в 2014 году. Там проводились экскурсии. Затем в 2017 году резиденция стала собственностью государства.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил арестовать экс-президента Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Об этом свидетельствует решение суда, принятое в ходе заседания.

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Резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом планируют сделать памятником садово-паркового искусства. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «На территории Вышгородского района Киевской области создается памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения „Межигорье“ общей площадью 138,6 га. Управлять им будет специальная администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины», — указано на сайте Верховной Рады. Участники Евромайдана захватили резиденцию «Межигорье» в 2014 году. Там проводились экскурсии. Затем в 2017 году резиденция стала собственностью государства. Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил арестовать экс-президента Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Об этом свидетельствует решение суда, принятое в ходе заседания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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