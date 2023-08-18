Зеленский превратит бывшую резиденцию Януковича в парк 19 августа 2023 в 05:08 Размер текста - 17 + Власти Украины планируют превратить резиденцию экс-президента Януковича в государственный парк Фото: Официальный сайт президента Украины Резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом планируют сделать памятником садово-паркового искусства. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «На территории Вышгородского района Киевской области создается памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения „Межигорье“ общей площадью 138,6 га. Управлять им будет специальная администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины», — указано на сайте Верховной Рады. Участники Евромайдана захватили резиденцию «Межигорье» в 2014 году. Там проводились экскурсии. Затем в 2017 году резиденция стала собственностью государства. Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил арестовать экс-президента Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Об этом свидетельствует решение суда, принятое в ходе заседания. Резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом планируют сделать памятником садово-паркового искусства. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «На территории Вышгородского района Киевской области создается памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения „Межигорье“ общей площадью 138,6 га. Управлять им будет специальная администрация, подчиняющаяся Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины», — указано на сайте Верховной Рады. Участники Евромайдана захватили резиденцию «Межигорье» в 2014 году. Там проводились экскурсии. Затем в 2017 году резиденция стала собственностью государства. Ранее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил арестовать экс-президента Виктора Януковича по делу о резиденции «Межигорье». Об этом свидетельствует решение суда, принятое в ходе заседания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям