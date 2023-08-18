Военнослужащий из ХМАО обратился к добровольцам, чтобы передать с передовой цветы и письмо для своей бабушки, проживающей в городе Советский. Об этом сообщили волонтеры в соцсети.
«К нам обратился югорский защитник, который сейчас находится на передовой, с просьбой передать письмо и цветы любимой бабушке из города Советский. Наши добровольцы Юлия Зубчик и Нина Луткова с радостью выполнили пожелание!» — сообщается в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО.
Ранее в Сургуте (ХМАО) состоялась трогательная встреча семьи с отцом, который вернулся из зоны СВО. Мужчину встречали жена и две дочери, которые расплакались при виде отца. Пока боец был в зоне СВО, его дочери писали письма на фронт, а супруга помогала собирать гуманитарную помощь.
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