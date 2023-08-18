18 августа 2023

Боец из ХМАО передал с передовой письмо и цветы для любимой бабушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , розы, букет роз, букет, цветы
Бабушка военнослужащего проживает в городе Советском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из ХМАО обратился к добровольцам, чтобы передать с передовой цветы и письмо для своей бабушки, проживающей в городе Советский. Об этом сообщили волонтеры в соцсети.

«К нам обратился югорский защитник, который сейчас находится на передовой, с просьбой передать письмо и цветы любимой бабушке из города Советский. Наши добровольцы Юлия Зубчик и Нина Луткова с радостью выполнили пожелание!» — сообщается в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО.

Ранее в Сургуте (ХМАО) состоялась трогательная встреча семьи с отцом, который вернулся из зоны СВО. Мужчину встречали жена и две дочери, которые расплакались при виде отца. Пока боец был в зоне СВО, его дочери писали письма на фронт, а супруга помогала собирать гуманитарную помощь.

Югорский боец обратился к добровольцам, чтобы порадовать любимую бабушку
Югорский боец обратился к добровольцам, чтобы порадовать любимую бабушку

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Военнослужащий из ХМАО обратился к добровольцам, чтобы передать с передовой цветы и письмо для своей бабушки, проживающей в городе Советский. Об этом сообщили волонтеры в соцсети. «К нам обратился югорский защитник, который сейчас находится на передовой, с просьбой передать письмо и цветы любимой бабушке из города Советский. Наши добровольцы Юлия Зубчик и Нина Луткова с радостью выполнили пожелание!» — сообщается в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Ранее в Сургуте (ХМАО) состоялась трогательная встреча семьи с отцом, который вернулся из зоны СВО. Мужчину встречали жена и две дочери, которые расплакались при виде отца. Пока боец был в зоне СВО, его дочери писали письма на фронт, а супруга помогала собирать гуманитарную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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