Боец из ХМАО передал с передовой письмо и цветы для любимой бабушки. Фото

19 августа 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Бабушка военнослужащего проживает в городе Советском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из ХМАО обратился к добровольцам, чтобы передать с передовой цветы и письмо для своей бабушки, проживающей в городе Советский. Об этом сообщили волонтеры в соцсети. «К нам обратился югорский защитник, который сейчас находится на передовой, с просьбой передать письмо и цветы любимой бабушке из города Советский. Наши добровольцы Юлия Зубчик и Нина Луткова с радостью выполнили пожелание!» — сообщается в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Ранее в Сургуте (ХМАО) состоялась трогательная встреча семьи с отцом, который вернулся из зоны СВО. Мужчину встречали жена и две дочери, которые расплакались при виде отца. Пока боец был в зоне СВО, его дочери писали письма на фронт, а супруга помогала собирать гуманитарную помощь. Югорский боец обратился к добровольцам, чтобы порадовать любимую бабушку Telegram-канал Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО

Военнослужащий из ХМАО обратился к добровольцам, чтобы передать с передовой цветы и письмо для своей бабушки, проживающей в городе Советский. Об этом сообщили волонтеры в соцсети. «К нам обратился югорский защитник, который сейчас находится на передовой, с просьбой передать письмо и цветы любимой бабушке из города Советский. Наши добровольцы Юлия Зубчик и Нина Луткова с радостью выполнили пожелание!» — сообщается в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Ранее в Сургуте (ХМАО) состоялась трогательная встреча семьи с отцом, который вернулся из зоны СВО. Мужчину встречали жена и две дочери, которые расплакались при виде отца. Пока боец был в зоне СВО, его дочери писали письма на фронт, а супруга помогала собирать гуманитарную помощь.