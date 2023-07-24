В Сургуте дети со слезами счастья встретили отца из зоны СВО. Видео

25 июля 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Отец при встрече подарил детям игрушки, а также цветы супруге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте состоялась трогательная встреча семьи с отцом, который вернулся из зоны СВО. Мужчину встречали мать и две дочери, которые расплакались при виде отца. Видео с воссоединением родных опубликовал у себя в telegram-канале мэр города Андрей Филатов. «Сургутянин с позывным „Кипиш“ вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Его встречала вся семья. Теперь, когда папа приехал в отпуск, вся семья в сборе. Хочу поделиться трогательным видео встречи», — написал Филатов Он также рассказал, что пока отец семейства был в зоне СВО, его дочери писали письма на фронт, а супруга помогала собирать гуманитарную помощь. «Она формировала посылки для солдат и „Коробки добра“ для мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — уточнил он. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО решили проблему бойцов, которые не могли попасть в отпуск. В дело вмешалась губернатор округа Наталья Комарова, благодаря которой солдатам организовали отдых.

В Сургуте состоялась трогательная встреча семьи с отцом, который вернулся из зоны СВО. Мужчину встречали мать и две дочери, которые расплакались при виде отца. Видео с воссоединением родных опубликовал у себя в telegram-канале мэр города Андрей Филатов. «Сургутянин с позывным „Кипиш“ вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Его встречала вся семья. Теперь, когда папа приехал в отпуск, вся семья в сборе. Хочу поделиться трогательным видео встречи», — написал Филатов Он также рассказал, что пока отец семейства был в зоне СВО, его дочери писали письма на фронт, а супруга помогала собирать гуманитарную помощь. «Она формировала посылки для солдат и „Коробки добра“ для мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — уточнил он. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО решили проблему бойцов, которые не могли попасть в отпуск. В дело вмешалась губернатор округа Наталья Комарова, благодаря которой солдатам организовали отдых.