Администрация Екатеринбурга подготовила для жителей собственный подарок в честь 300-летия города. Им стал четырехминутный клип, в котором снялись известные жители города, среди них: организатор екатеринбургского фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков, КВНщик Сергей Ершов и многие другие.
«Наш любимый город остается молодым, полным задора и энергии. Екатеринбург вдохновляет, удивляет и радует», — написано под роликом, опубликованным на странице мэра города Алексея Орлова во «ВКонтакте».
Сегодня, 19 августа, Екатеринбург отмечает свое 300-летие. Для гостей и жителей города работают десятки различных концертных и выставочных площадок. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.
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