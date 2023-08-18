18 августа 2023

Команда мэра Екатеринбурга подготовила жителям свой подарок на 300-летие города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, архитектура, екатеринбургская городская дума, здание, мэрия екатеринбурга
Представители мэрии сняли четырехминутный ролик Фото:

Администрация Екатеринбурга подготовила для жителей собственный подарок в честь 300-летия города. Им стал четырехминутный клип, в котором снялись известные жители города, среди них: организатор екатеринбургского фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков, КВНщик Сергей Ершов и многие другие.

«Наш любимый город остается молодым, полным задора и энергии. Екатеринбург вдохновляет, удивляет и радует», — написано под роликом, опубликованным на странице мэра города Алексея Орлова во «ВКонтакте».

Сегодня, 19 августа, Екатеринбург отмечает свое 300-летие. Для гостей и жителей города работают десятки различных концертных и выставочных площадок. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.

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Администрация Екатеринбурга подготовила для жителей собственный подарок в честь 300-летия города. Им стал четырехминутный клип, в котором снялись известные жители города, среди них: организатор екатеринбургского фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков, КВНщик Сергей Ершов и многие другие. «Наш любимый город остается молодым, полным задора и энергии. Екатеринбург вдохновляет, удивляет и радует», — написано под роликом, опубликованным на странице мэра города Алексея Орлова во «ВКонтакте». Сегодня, 19 августа, Екатеринбург отмечает свое 300-летие. Для гостей и жителей города работают десятки различных концертных и выставочных площадок. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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