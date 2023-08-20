В Челябинске загорелось здание на улице Нефтебазовой

Дым от пожара заметили жители АМЗ (фото из архива)
В Челябинске загорелось административное здание на улице Нефтебазовой в районе АМЗ. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Горит кровля двухэтажного административного здания по улице Нефтебазовой. Силы и средства на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Людей в здании на момент возгорания не было. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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