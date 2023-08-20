20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

В Челябинске загорелось здание на улице Нефтебазовой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дым от пожара заметили жители АМЗ (фото из архива) Фото:

В Челябинске загорелось административное здание на улице Нефтебазовой в районе АМЗ. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Горит кровля двухэтажного административного здания по улице Нефтебазовой. Силы и средства на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Людей в здании на момент возгорания не было. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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В Челябинске загорелось административное здание на улице Нефтебазовой в районе АМЗ. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Горит кровля двухэтажного административного здания по улице Нефтебазовой. Силы и средства на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Людей в здании на момент возгорания не было. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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