Торговая сеть «Жизньмарт» раскрыла даты открытия двух новых магазинов в Перми

Сеть «Жизньмарт» откроет два новых магазина в Перми в середине сентября

Всего в сентябре компания планирует запустить в Перми три магазина большого формата Фото: Размик Закарян © URA.RU

В середине сентября в Перми планируют открыть два новых магазина сети здорового питания из Екатеринбурга «Жизньмарт». Торговые точки на улицах Островского, 74 и Революции, 50 планируют запустить 13—15 сентября.

«В сентябре в Перми откроются два магазина „Жизньмарт“ большого формата. Магазины на улицах Островского, 74 и Революции, 50 планируют открыть 13—15 сентября», — сообщили представители торговой сети корреспонденту агентства. Также уточняется, что компания подписала договоры на открытие семи магазинов в Перми.

Ранее стало известно, что открытие первого магазина «Жизньмарт» в Перми состоится 8 сентября. Он будет расположен на улице Луначарского, 34. Его покупателей обещают напоить кофе за 1 рубль.