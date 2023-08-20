20 августа 2023
19 августа 2023

Торговая сеть «Жизньмарт» раскрыла даты открытия двух новых магазинов в Перми

Сеть «Жизньмарт» откроет два новых магазина в Перми в середине сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, продуктовый магазин
Всего в сентябре компания планирует запустить в Перми три магазина большого формата Фото:

В середине сентября в Перми планируют открыть два новых магазина сети здорового питания из Екатеринбурга «Жизньмарт». Торговые точки на улицах Островского, 74 и Революции, 50 планируют запустить 13—15 сентября.

«В сентябре в Перми откроются два магазина „Жизньмарт“ большого формата. Магазины на улицах Островского, 74 и Революции, 50 планируют открыть 13—15 сентября», — сообщили представители торговой сети корреспонденту агентства. Также уточняется, что компания подписала договоры на открытие семи магазинов в Перми.

Ранее стало известно, что открытие первого магазина «Жизньмарт» в Перми состоится 8 сентября. Он будет расположен на улице Луначарского, 34. Его покупателей обещают напоить кофе за 1 рубль.

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В середине сентября в Перми планируют открыть два новых магазина сети здорового питания из Екатеринбурга «Жизньмарт». Торговые точки на улицах Островского, 74 и Революции, 50 планируют запустить 13—15 сентября. «В сентябре в Перми откроются два магазина „Жизньмарт“ большого формата. Магазины на улицах Островского, 74 и Революции, 50 планируют открыть 13—15 сентября», — сообщили представители торговой сети корреспонденту агентства. Также уточняется, что компания подписала договоры на открытие семи магазинов в Перми. Ранее стало известно, что открытие первого магазина «Жизньмарт» в Перми состоится 8 сентября. Он будет расположен на улице Луначарского, 34. Его покупателей обещают напоить кофе за 1 рубль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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