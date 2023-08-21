Женщина умерла во время секса с уроженцем Бахмута возле московского метро

В одном из скверов Москвы произошел инцидент, в результате которого скончалась женщина. Это произошло во время полового акта с уроженцем Бахмута (Артемовска).
«Пара решила заняться сексом, однако во время полового акта женщина умерла», — передает сообщения очевидцев NEWS.ru. Там добавили, что инцидент произошел возле станции метро «Тушинская». Согласно показаниям 39-летнего мужчины, который является уроженцем Бахмута, он познакомился с женщиной ночью. Пара провела несколько часов, сидя на лавке, разговаривая и употребляя алкоголь. В конечном итоге, мужчина предложил женщине заняться сексом, и они выбрали поляну под деревом.
Во время полового акта мужчина заметил, что женщина не откликается и пытался убежать. Однако, очевидцы его остановили. Мужчина сообщил им, что женщина умерла, и они вызвали экстренные службы. Полиция в настоящее время проводит расследование, чтобы установить личность погибшей и причину ее смерти.
В одном из скверов Москвы произошел инцидент, в результате которого скончалась женщина. Это произошло во время полового акта с уроженцем Бахмута (Артемовска). «Пара решила заняться сексом, однако во время полового акта женщина умерла», — передает сообщения очевидцев NEWS.ru. Там добавили, что инцидент произошел возле станции метро «Тушинская». Согласно показаниям 39-летнего мужчины, который является уроженцем Бахмута, он познакомился с женщиной ночью. Пара провела несколько часов, сидя на лавке, разговаривая и употребляя алкоголь. В конечном итоге, мужчина предложил женщине заняться сексом, и они выбрали поляну под деревом. Во время полового акта мужчина заметил, что женщина не откликается и пытался убежать. Однако, очевидцы его остановили. Мужчина сообщил им, что женщина умерла, и они вызвали экстренные службы. Полиция в настоящее время проводит расследование, чтобы установить личность погибшей и причину ее смерти.