Женщина умерла во время секса с уроженцем Бахмута возле московского метро

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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Полиция проводит расследование инцидента, в результате которого скончалась женщина Фото:

В одном из скверов Москвы произошел инцидент, в результате которого скончалась женщина. Это произошло во время полового акта с уроженцем Бахмута (Артемовска).

«Пара решила заняться сексом, однако во время полового акта женщина умерла», — передает сообщения очевидцев NEWS.ru. Там добавили, что инцидент произошел возле станции метро «Тушинская». Согласно показаниям 39-летнего мужчины, который является уроженцем Бахмута, он познакомился с женщиной ночью. Пара провела несколько часов, сидя на лавке, разговаривая и употребляя алкоголь. В конечном итоге, мужчина предложил женщине заняться сексом, и они выбрали поляну под деревом.

Во время полового акта мужчина заметил, что женщина не откликается и пытался убежать. Однако, очевидцы его остановили. Мужчина сообщил им, что женщина умерла, и они вызвали экстренные службы. Полиция в настоящее время проводит расследование, чтобы установить личность погибшей и причину ее смерти.

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В одном из скверов Москвы произошел инцидент, в результате которого скончалась женщина. Это произошло во время полового акта с уроженцем Бахмута (Артемовска). «Пара решила заняться сексом, однако во время полового акта женщина умерла», — передает сообщения очевидцев NEWS.ru. Там добавили, что инцидент произошел возле станции метро «Тушинская». Согласно показаниям 39-летнего мужчины, который является уроженцем Бахмута, он познакомился с женщиной ночью. Пара провела несколько часов, сидя на лавке, разговаривая и употребляя алкоголь. В конечном итоге, мужчина предложил женщине заняться сексом, и они выбрали поляну под деревом. Во время полового акта мужчина заметил, что женщина не откликается и пытался убежать. Однако, очевидцы его остановили. Мужчина сообщил им, что женщина умерла, и они вызвали экстренные службы. Полиция в настоящее время проводит расследование, чтобы установить личность погибшей и причину ее смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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