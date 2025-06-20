20 июня 2025

Трамп попросил следить за языком тех, кто призывает Киев продолжать конфликт

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Трамп раскритиковал поведение американских политиков
Трамп раскритиковал поведение американских политиков Фото:

Президент США Дональд Трамп предостерег политиков от призывов к продолжению военных действий на Украине, подчеркнув необходимость осторожности в публичных заявлениях. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на комментарий Трампа.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналистов оценить слова политиков, которые ранее призвали Киев к эскалации конфликта.

В ходе беседы с прессой Трамп отдельно отметил, что высказывания американских политиков могут повлиять на обострение ситуации и затруднить дипломатические усилия по урегулированию конфликта. По его мнению, первостепенной задачей должно оставаться достижение мира, а не разжигание новых боевых действий.

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Президент США Дональд Трамп предостерег политиков от призывов к продолжению военных действий на Украине, подчеркнув необходимость осторожности в публичных заявлениях. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на комментарий Трампа. «Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — заявил Трамп в ответ на просьбу журналистов оценить слова политиков, которые ранее призвали Киев к эскалации конфликта. В ходе беседы с прессой Трамп отдельно отметил, что высказывания американских политиков могут повлиять на обострение ситуации и затруднить дипломатические усилия по урегулированию конфликта. По его мнению, первостепенной задачей должно оставаться достижение мира, а не разжигание новых боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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