20 июня 2025

Глава Индонезии живо заинтересовался российским Aurus

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины премиум-класса впечатлили иностранного гостя
Машины премиум-класса впечатлили иностранного гостя Фото:
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ПМЭФ-2025

Президент Индонезии Прабово Субианто ознакомился с российскими автомобилями Aurus на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машины вызвали у главы республики живой интерес. Об этом сообщается в telegram-канале правительства РФ.

«Глава Индонезии проявил живой интерес к линейке российских автомобилей Aurus. Он посетил павильон Музея Гаража особого назначения», — говорится в сообщении. Также отмечается, что с возможностями отечественных моделей высокопоставленного гостя ознакомил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Как сообщало URA.RU ранее, новые автомобили российского производителя машин Aurus представили на внутреннем дворе ПМЭФ. Гости форума получили возможность детально осмотреть салоны и экстерьер последних моделей премиального бренда.

Прабово Субианто стал главным гостем ПМЭФ, что ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Он отметил рост товарооборота и потенциал сотрудничества РФ и Индонезии в различных сферах, включая сельское хозяйство, энергетику и космическую отрасль. Россия также рассчитывает на активное участие Индонезии в деятельности объединения БРИКС.

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Президент Индонезии Прабово Субианто ознакомился с российскими автомобилями Aurus на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Машины вызвали у главы республики живой интерес. Об этом сообщается в telegram-канале правительства РФ. «Глава Индонезии проявил живой интерес к линейке российских автомобилей Aurus. Он посетил павильон Музея Гаража особого назначения», — говорится в сообщении. Также отмечается, что с возможностями отечественных моделей высокопоставленного гостя ознакомил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Как сообщало URA.RU ранее, новые автомобили российского производителя машин Aurus представили на внутреннем дворе ПМЭФ. Гости форума получили возможность детально осмотреть салоны и экстерьер последних моделей премиального бренда. Прабово Субианто стал главным гостем ПМЭФ, что ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Он отметил рост товарооборота и потенциал сотрудничества РФ и Индонезии в различных сферах, включая сельское хозяйство, энергетику и космическую отрасль. Россия также рассчитывает на активное участие Индонезии в деятельности объединения БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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