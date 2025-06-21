Shot: полсотни россиян не могут вылететь из Египта в Россию

Более 50 туристов из России уже несколько дней не могут вылететь из египетского курорта. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Три дня не могут вылететь россияне из Шарм-эль-Шейха в Казань. Всего в Египте застряли более 50 человек. Среди них есть семьи с маленькими детьми», — передает Shot.
Уточняется, что туристы написали обращение в Росавиацию. Речь идет о проблемах одного перевозчика, другие рейсы вылетают из Египта без задержек, отмечается в канале.
В начале мая 2025 года российские туристы из Казани также застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Они ожидали рейса авиакомпании, но из-за технических неполадок вылет откладывали.
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