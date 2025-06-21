Shot: полсотни россиян не могут вылететь из Египта в Россию

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Россияне ждут рейса уже долгое время
Россияне ждут рейса уже долгое время Фото:

Более 50 туристов из России уже несколько дней не могут вылететь из египетского курорта. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Три дня не могут вылететь россияне из Шарм-эль-Шейха в Казань. Всего в Египте застряли более 50 человек. Среди них есть семьи с маленькими детьми», — передает Shot.

Уточняется, что туристы написали обращение в Росавиацию. Речь идет о проблемах одного перевозчика, другие рейсы вылетают из Египта без задержек, отмечается в канале.

В начале мая 2025 года российские туристы из Казани также застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Они ожидали рейса авиакомпании, но из-за технических неполадок вылет откладывали.

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Более 50 туристов из России уже несколько дней не могут вылететь из египетского курорта. Об этом сообщают telegram-каналы. «Три дня не могут вылететь россияне из Шарм-эль-Шейха в Казань. Всего в Египте застряли более 50 человек. Среди них есть семьи с маленькими детьми», — передает Shot. Уточняется, что туристы написали обращение в Росавиацию. Речь идет о проблемах одного перевозчика, другие рейсы вылетают из Египта без задержек, отмечается в канале. В начале мая 2025 года российские туристы из Казани также застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Они ожидали рейса авиакомпании, но из-за технических неполадок вылет откладывали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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