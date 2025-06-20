ЦБ России исключил значимую коррекцию рубля

Банк России не ожидает значительного изменения курса рубля в ближайшее время, поскольку его текущее укрепление в основном связано с жесткой денежно-кредитной политикой. Об этом стало известно из резюме обсуждения ключевой ставки.
«Укрепление рубля в значительной степени было связано с денежно-кредитной политикой: высокие рублевые процентные ставки сдерживали спрос на импорт, а высокий дифференциал процентных ставок повышал привлекательность рублевых активов и сбережений для населения и бизнеса. ... Поэтому даже если временные факторы перестанут влиять на курс, значимой его коррекции и разворота дезинфляционного тренда в рамках базового сценария ожидать не следует», — передает слова из резюме Банка России РБК.
Также представители регулятора указывают, что из-за высоких ставок по рублевым кредитам некоторые компании могли активнее продавать валютную ликвидность для финансирования текущих расходов. По мнению участников заседания, даже если временные факторы перестанут оказывать влияние на рынок, существенной коррекции курса рубля и разворота дезинфляционного тренда в базовом сценарии не ожидается.
В то же время ряд экспертов выражают противоположную точку зрения. В инвестбанке «Синара» ожидают, что доллар может вырасти до 100 рублей к концу 2025 года на фоне сокращения экспортерских продаж валюты и увеличения импорта. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец прогнозирует возможный рост курса доллара выше 90 рублей уже летом, ссылаясь на снижение экспортной выручки и сезонный рост спроса на иностранную валюту. Глава «Сбера» Герман Греф в ходе ПМЭФ-2025 заявил, что текущий курс рубля по отношению к доллару занижен и равновесный уровень составляет «100 плюс».
Ранее эксперты отмечали, что российская экономика по основным показателям вернулась к уровню конца 2021 года, а рубль оценивается справедливо и не является переоцененным. По словам профессора Галины Сорокиной, устойчивость курса обеспечили структурные изменения в торговле и рост расчетов в национальных валютах, а при отсутствии новых внешних шоков серьезных колебаний рубля не ожидается.
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