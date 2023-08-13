Осужден пермяк, который убил и изнасиловал пожилую родственницу

В Пермском крае огласили приговор в отношении жителя Кунгура, который убил и изнасиловал свою пожилую родственницу, а также совершил кражу. Преступления 27-летний мужчина совершил в октябре и ноябре 2022 года. Суд приговорил кунгуряка к 19,5 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев», — говорится на сайте ведомства. В ноябре прошлого года осужденный в своей квартире избил металлической трубой, а также нанес несколько ударов ножом своей 71-летней родственнице. После этого преступник изнасиловал женщину, которая в силу возраста находилась в беспомощном состоянии. От полученных травм пожилая пермячка скончалась на месте.
В октябре того же года осужденный обнаружил в гаражном кооперативе связку ключей. Подобрав ключ к замкам, он проник в один из гаражей, откуда похитил имущество на сумму 32 тысячи рублей.
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