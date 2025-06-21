Константинов назвал неожиданное условие для примирения России и Украины

Константинов: на Украине наступит мир, когда страна избавится от чужой идеи
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Константинов заявил, что Запад не рассматривает Украину как равного себе партнера
Константинов заявил, что Запад не рассматривает Украину как равного себе партнера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные отношения между Россией и Украиной возможны лишь после того, как киевская власть окончательно откажется от «чуждых идей» и «наркотической иллюзии» евроинтеграции. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на фоне ранее предложенного украинской стороне отказа от вступления в НАТО и других мирных инициатив.

«Весь это евровыбор — это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», — заявил Константинов для РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). 

Он также подчеркнул, что Запад использует украинскую сторону исключительно как инструмент противостояния с РФ. На самом деле иностранные государства не рассматривают Киев в качестве равноправного партнера.

Помимо давно звучащих предложений по отказу для Украины от вступления в Североатлантический альянс, президент РФ Владимир Путин заявлял, что не против интеграции Киева в Евросоюз. По его словам, союз не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. 

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что страна сделала Украине лучшее на сегодня предложение о мире в рамках переданного на переговоров в Стамбуле 2 июня меморандума. Документ предусматривает признание новых российских территорий, нейтральный статус Украины, ограничения на численность армии, защиту прав русскоязычных граждан и отмену антироссийских санкций. Также в нем предложены различные варианты прекращения огня. Небензя посоветовал Киеву принять это предложение, потому что дальше дела в стране будут обстоять только хуже. 

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Мирные отношения между Россией и Украиной возможны лишь после того, как киевская власть окончательно откажется от «чуждых идей» и «наркотической иллюзии» евроинтеграции. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на фоне ранее предложенного украинской стороне отказа от вступления в НАТО и других мирных инициатив. «Весь это евровыбор — это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», — заявил Константинов для РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025).  Он также подчеркнул, что Запад использует украинскую сторону исключительно как инструмент противостояния с РФ. На самом деле иностранные государства не рассматривают Киев в качестве равноправного партнера. Помимо давно звучащих предложений по отказу для Украины от вступления в Североатлантический альянс, президент РФ Владимир Путин заявлял, что не против интеграции Киева в Евросоюз. По его словам, союз не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО.  Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что страна сделала Украине лучшее на сегодня предложение о мире в рамках переданного на переговоров в Стамбуле 2 июня меморандума. Документ предусматривает признание новых российских территорий, нейтральный статус Украины, ограничения на численность армии, защиту прав русскоязычных граждан и отмену антироссийских санкций. Также в нем предложены различные варианты прекращения огня. Небензя посоветовал Киеву принять это предложение, потому что дальше дела в стране будут обстоять только хуже. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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