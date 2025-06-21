Мирные отношения между Россией и Украиной возможны лишь после того, как киевская власть окончательно откажется от «чуждых идей» и «наркотической иллюзии» евроинтеграции. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов на фоне ранее предложенного украинской стороне отказа от вступления в НАТО и других мирных инициатив.
«Весь это евровыбор — это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», — заявил Константинов для РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025).
Он также подчеркнул, что Запад использует украинскую сторону исключительно как инструмент противостояния с РФ. На самом деле иностранные государства не рассматривают Киев в качестве равноправного партнера.
Помимо давно звучащих предложений по отказу для Украины от вступления в Североатлантический альянс, президент РФ Владимир Путин заявлял, что не против интеграции Киева в Евросоюз. По его словам, союз не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что страна сделала Украине лучшее на сегодня предложение о мире в рамках переданного на переговоров в Стамбуле 2 июня меморандума. Документ предусматривает признание новых российских территорий, нейтральный статус Украины, ограничения на численность армии, защиту прав русскоязычных граждан и отмену антироссийских санкций. Также в нем предложены различные варианты прекращения огня. Небензя посоветовал Киеву принять это предложение, потому что дальше дела в стране будут обстоять только хуже.
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