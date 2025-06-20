20 июня 2025

Гладков: ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков сообщил об атаке ВСУ
Гладков сообщил об атаке ВСУ Фото:

Вооруженные формирования Украины атаковали два муниципальных образования, расположенных на территории Белгородской области. О происшествии проинформировал руководитель региона Вячеслав Гладков.

«Два муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков у себя в telegram-канале.

По предварительным данным, под обстрел попали четыре населенных пункта, при этом жертв и пострадавших зафиксировано не было. В результате атаки отмечены случаи повреждения имущества: в селе Нижнее Березово-Второе был поврежден легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке пострадали оконные конструкции в трех частных домах.

В населенном пункте Лозовое в результате применения FPV-дронов полностью уничтожен один частный дом, выбиты окна в двух хозяйственных постройках, а также нанесен ущерб кровлям и фасадам зданий. Кроме того, в поселке Октябрьский вследствие взрыва беспилотного летательного аппарата были повреждены ограждения частного домовладения.

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Вооруженные формирования Украины атаковали два муниципальных образования, расположенных на территории Белгородской области. О происшествии проинформировал руководитель региона Вячеслав Гладков. «Два муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков у себя в telegram-канале. По предварительным данным, под обстрел попали четыре населенных пункта, при этом жертв и пострадавших зафиксировано не было. В результате атаки отмечены случаи повреждения имущества: в селе Нижнее Березово-Второе был поврежден легковой автомобиль, а в Новой Таволжанке пострадали оконные конструкции в трех частных домах. В населенном пункте Лозовое в результате применения FPV-дронов полностью уничтожен один частный дом, выбиты окна в двух хозяйственных постройках, а также нанесен ущерб кровлям и фасадам зданий. Кроме того, в поселке Октябрьский вследствие взрыва беспилотного летательного аппарата были повреждены ограждения частного домовладения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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