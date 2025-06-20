Поставки парализованы: что за система «Меркурий», которая не работает четвертый день

На этой неделе вышла из строя государственная система электронной сертификации «Меркурий». Через нее проходит вся продукция животного происхождения, но вот уже больше трех дней система полностью не работает. URA.RU рассказывает, что это за система и к чему может привести ее поломка.
Что такое система «Меркурий»
Специальную систему «Меркурий» создали в России специально для того, чтобы следить за продукцией животного происхождения. Большинство людей если и слышали о ней, то как о программе, которая полностью следит за путем мяса и рыбы — от ферм до прилавков магазинов.
На самом деле все немного сложнее. Систему разрабатывали с 2009 года, а в 2018 запустили в работу. В системе можно отследить путь не только рыбы и стейков, но и всех продуктов, которые относятся к животноводству и пчеловодству — вплоть до удобрений и охотничьих трофеев. Если точнее, то в «Меркурии» отслеживаются следующие продукты:
- все типы продуктов из мяса;
- крупный рогатый скот;
- яйца птицы;
- морепродукты и рыба;
- вся молочная продукция;
- мед и продукты пчеловодства;
- полуфабрикаты с начинкой из рыбы или мяса;
- комбикорма и фураж;
- удобрения;
- чучела, шкуры и другие трофеи охотников.
Например, если открыть информационную систему, то в ней можно проследить весь путь стейка, который лежит в супермаркете или подан в ресторане: начиная от фермы и заканчивая мясокомбинатом. Благодаря такой точности бизнес, Россельхознадзор, ветеринары и другие специалисты могут проверить историю любого продукта.
Кто пользуется системой «Меркурий»
С «Меркурием» работают все, кто так или иначе связан с продукцией, за которой следит система. Производители оформляют ветеринарный сопроводительный документ на партию продукции. Затем обрабатывающие производства, получая товар, вносят свои данные. Для передачи продавцам на производстве вновь оформляют документы как на реализацию, так и на перевозку. А продавцы и рестораны, получив товар, ставят финальную отметку в системе.
К чему привел отказ системы «Меркурий»
После того, как система «Меркурий» вышла из строя, весь процесс, связанный с отслеживаемой продукцией, буквально застыл на месте. Как сообщает telegram-канал «Осторожно, новости», сбой парализовал систему поставщиков мяса, молока и сыра — они не могут оформлять необходимые сопроводительные документы.
При этом в Россельхознадзоре проблему признали, но никаких сроков восстановления не назвали. Пока что система «Меркурий» переведена в аварийный режим работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.