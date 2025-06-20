США направили крупнейшие в мире военные самолеты к границе с Ираном

Два огромных военно-транспортных самолета отправили Соединенные Штаты Америки в район Персидского залива к границе с Ираном. Об этом сообщается в сервисе Flightradar24.
«Военно-транспортные самолеты США Lockheed C-5M Super Galaxy направлялись к границам Ирана. Первый борт вылетел с авиабазы в Италии и был зафиксирован южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Второй самолет отправлялся с американской базы Рамштайн из Германии. Его зафиксировали вблизи Аль-Вафры, недалеко от границы с Саудовской Аравией», — отмечается в сервисе по отслеживанию воздушных судов.
Согласно открытым данным, Lockheed C-5M Super Galaxy — это крупнейший военно-транспортный самолет в мире, находящийся на вооружении армии США. Он применяется для транспортировки бронемашин и вертолетов.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану, потребовав от него полной капитуляции в конфликте с Израилем на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, если Тегеран не выполнит это условие, США готовы нанести масштабные удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре.
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