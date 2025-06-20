20 июня 2025

США направили крупнейшие в мире военные самолеты к границе с Ираном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты направились в зону конфликта
Самолеты направились в зону конфликта Фото:

Два огромных военно-транспортных самолета отправили Соединенные Штаты Америки в район Персидского залива к границе с Ираном. Об этом сообщается в сервисе Flightradar24.

«Военно-транспортные самолеты США Lockheed C-5M Super Galaxy направлялись к границам Ирана. Первый борт вылетел с авиабазы в Италии и был зафиксирован южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Второй самолет отправлялся с американской базы Рамштайн из Германии. Его зафиксировали вблизи Аль-Вафры, недалеко от границы с Саудовской Аравией», — отмечается в сервисе по отслеживанию воздушных судов.

Согласно открытым данным, Lockheed C-5M Super Galaxy — это крупнейший военно-транспортный самолет в мире, находящийся на вооружении армии США. Он применяется для транспортировки бронемашин и вертолетов.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану, потребовав от него полной капитуляции в конфликте с Израилем на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, если Тегеран не выполнит это условие, США готовы нанести масштабные удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два огромных военно-транспортных самолета отправили Соединенные Штаты Америки в район Персидского залива к границе с Ираном. Об этом сообщается в сервисе Flightradar24. «Военно-транспортные самолеты США Lockheed C-5M Super Galaxy направлялись к границам Ирана. Первый борт вылетел с авиабазы в Италии и был зафиксирован южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Второй самолет отправлялся с американской базы Рамштайн из Германии. Его зафиксировали вблизи Аль-Вафры, недалеко от границы с Саудовской Аравией», — отмечается в сервисе по отслеживанию воздушных судов. Согласно открытым данным, Lockheed C-5M Super Galaxy — это крупнейший военно-транспортный самолет в мире, находящийся на вооружении армии США. Он применяется для транспортировки бронемашин и вертолетов. Ранее президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану, потребовав от него полной капитуляции в конфликте с Израилем на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, если Тегеран не выполнит это условие, США готовы нанести масштабные удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...