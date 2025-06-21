Польскому театру пришлось спрятать украинский флаг из-за многочисленных угроз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Украины переместили внутрь театра
Флаг Украины переместили внутрь театра Фото:

В Кракове с фасада театра имени Юлиуша Словацкого убрали украинский флаг в связи с увеличением числа угроз. Об этом сообщил директор театра Кшиштоф Глуховский в своих соцсетях.

«Делаю это с болью и стыдом, но <...> ради безопасности персонала, их здоровья, жизни и потенциальной угрозы разрушения имущества, я не могу принять другое решение», — написал Глуховский, говоря о снятии украинского флага, в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Он добавил, что флаг был перемещен внутрь здания и стоит рядом с польским.

По словам представителя театра, вывешенный на фасаде с февраля 2022 года флаг служил символом солидарности с Украиной. Глуховский подчеркнул, что театр намерен и дальше оказывать поддержку украинской стороне.

Ранее в разных странах мира демонстрация национальных флагов становилась предметом общественного внимания и споров. Так, в июне 2025 года российский триколор был подсвечен на фасаде небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, где президент Украины Владимир Зеленский недавно приобрел квартиру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кракове с фасада театра имени Юлиуша Словацкого убрали украинский флаг в связи с увеличением числа угроз. Об этом сообщил директор театра Кшиштоф Глуховский в своих соцсетях. «Делаю это с болью и стыдом, но <...> ради безопасности персонала, их здоровья, жизни и потенциальной угрозы разрушения имущества, я не могу принять другое решение», — написал Глуховский, говоря о снятии украинского флага, в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Он добавил, что флаг был перемещен внутрь здания и стоит рядом с польским. По словам представителя театра, вывешенный на фасаде с февраля 2022 года флаг служил символом солидарности с Украиной. Глуховский подчеркнул, что театр намерен и дальше оказывать поддержку украинской стороне. Ранее в разных странах мира демонстрация национальных флагов становилась предметом общественного внимания и споров. Так, в июне 2025 года российский триколор был подсвечен на фасаде небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, где президент Украины Владимир Зеленский недавно приобрел квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...