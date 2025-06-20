Дроны целых пять дней не давали умереть российскому бойцу: карта СВО на 20 июня

Боец ВС РФ, получивший ранение, пять суток добирался до позиций своих сослуживцев и все это время ему помогали операторы дронов. Добравшись до места, мужчину увезли в госпиталь, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, ВС РФ освободили несколько населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР. Интерактивная карта спецоперации к 20 июня — в материале URA.RU.
Раненому военному помогли выжить дроны
Боец ВС РФ, получивший ранения, пять суток ползком добирался до позиций своих подразделений на фронте. Расстояние до медиков составляло порядка 400 метров, но преодолеть его быстро и незаметно было невозможно из-за открытой местности. Однако ему оказали поддержку операторы беспилотников, которые снабжали военного водой, питанием и лекарствами, а также передавали инструкции для дальнейших действий.
Все это время раненый самостоятельно вводил себе антибиотики, обрабатывал и перевязывал раны. После того как он дополз до своих подразделений, его оперативно увезли в медпункт. Затем мужчину на мотоцикле доставили в госпиталь, сейчас его жизни ничто не угрожает.
Херсонское направление
Российские военные нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, потому что в его подвале находились иностранные советники, наемники и офицеры противника, а также командный пункт управления беспилотниками. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что целью атаки было не только разрушение объекта, но и выведение из строя коммуникаций, необходимых для координации операций ВСУ.
Он отметил, что в самом Херсоне продолжает действовать большое количество командных пунктов противника. С помощью них управляются украинские подразделения и беспилотные комплексы.
Сумское направление
Подразделения группировки «Север», продвинувшись в глубину обороны противника в Сумской области, освободили Новониколаевку. Также в результате авиационных ударов, использования беспилотников и артиллерийского огня, поражены места сосредоточения личного состава и военной техники нескольких бригад ВСУ, передает Минобороны в сводке.
Помимо прочего, украинское командование перебрасывает под Сумы дополнительные силы и технику, чтобы сдержать создание буферной зоны войсками России. Так, за последние сутки ВС РФ отразили 20 контратак противника в районах Андреевки, Алексеевки, Юнаковки, Новониколаевки и Кондратовки, передает telegram-канал WarGonzo.
Курское направление
На территории региона зафиксированы новые попытки прорыва ВСУ. У населенного пункта Новый Путь российские бойцы отбили попытку противника нарушить линию обороны. Кроме того, в районе Теткино они пресекли еще одну атака украинских подразделений, пишет WarGonzo.
Харьковское направление
В районе Харькова ВС РФ нанесли удары по нескольким бригадам противника. Кроме того, подразделения группировки «Запад» установили контроль над населенными пунктами Московка и Долгенькое в регионе. ВСУ понесли потери.
Донецкое направление
Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Зеленый Кут, Ульяновку и Новониколаевку в ДНР. Продолжается наступление в Днепропетровской области. В результат этих операций ВС Украины понесли следующие потери: ликвидировано более 3 410 бойцов, 43 боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, уточнили в Минобороны.
Южнодонецкое направление
На этом участке фронта российские войска продолжают наращивать темпы наступления. В районе Запорожья фиксируются интенсивные боестолкновения, где украинские силы пытаются контратаковать, однако им не удается остановить продвижение ВС РФ.
Кроме того, северо-западнее Федоровки отмечаются тактические успехи российской армии: бойцам удалось продвинуться вперед на труднопроходимой местности. В Удачном ВС России смогли продвинуться от окраин вглубь населенного пункта, противник пытается сопротивляться. Помимо прочего, активные бои продолжаются в районе Перебудова, а также за населенный пункт Шевченко, передает WarGonzo.
Часовоярское направление
Российские войска продвигаются в пределах территории города, однако официальной информации по этому поводу пока не было. ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу, развивая наступление в жилых кварталах Часов Яра и проводя атаки на позиции ВСУ в районе Ступочек, пишет WarGonzo.
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