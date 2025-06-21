Дед главкома ВСУ участвовал в «репетиции» окружения немцев под Сталинградом

Дед главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Прокопий, принимал участие в боях в составе Красной армии в ходе Демянской операции в 1942 году, говорится в наградном листе. Именно тогда немецкие войска впервые за время Великой Отечественной войны оказались в крупном окружении, послужившем впоследствии прототипом для блокирования нацистских военных под Сталинградом.
Службу в рядах Красной армии Прокопий Сырский начал в 1941 году. При этом 28 декабря 1942 года он был удостоен медали «За отвагу».
«Красноармеец 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии Прокопий Сырский 23-25 декабря 1942 года при наступлении сил Северо-Западного фронта на деревни Вязовка и Ольховец обнаружил две дерево-земляных огневых точки и пять огневых точек противника, мешавших продвижению нашей пехоты. Сырский своевременно доложил командованию, и обнаруженные объекты были уничтожены», — передает РИА Новости со ссылкой на текст наградного листа.
Отмечается, что благодаря его действиям советские войска смогли продолжить наступление. Указанные события происходили в ходе боев за Демянск в Новгородской области. С января 1942 года по февраль 1943 года здесь велись ожесточенные бои между 16-й армией вермахта и частями Северо-Западного фронта. В ходе операции в окружение попали шесть немецких дивизий общей численностью до 100 тысяч человек — это назвали «Демянским котлом».
По итогам боев, немецкие войска понесли потеряли 80% личного состава и техники. Однако командование вермахта через время сумело организовать оборону района и наладить снабжение окруженных частей по воздуху. Этот опыт впоследствии сформировал у руководства Германии ошибочное представление о возможности аналогичного снабжения окруженных войск под Сталинградом — подобное стало одной из причин отказа от попытки прорыва 6-й армии фельдмаршала Паулюса из окружения.
В мае 1945 года Прокопий Сырский был также награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Также его наградили орденом Красной Звезды в июле того же года.
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