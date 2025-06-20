20 июня 2025

Небензя: Украина получила от России лучшее на сегодня предложение о мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя заострил внимание на деталях предложенного меморандума
Небензя заострил внимание на деталях предложенного меморандума Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Предложенный Россией меморандум о мирном урегулировании конфликта на Украине является лучшим вариантом для Киева на сегодняшний день. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Соответствующее заявление прозвучало в ходе онлайн-трансляции 9940-го заседания на сайте Организаций Объединенных Наций.

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже», — подчеркнул Небензя на заседании Совбеза, которая состоялась в прямом эфире 20 июня.

Как сообщало URA.RU, ранее в ходе переговоров в Стамбуле российская сторона уже передавала Украине меморандум с условиями урегулирования, который предусматривал признание новых российских территорий, нейтральный статус Украины, ограничения на численность вооруженных сил, а также защиту прав русскоязычных граждан и отмену антироссийских санкций. Документ также включал варианты прекращения огня и постепенное восстановление экономических и дипломатических связей.

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Предложенный Россией меморандум о мирном урегулировании конфликта на Украине является лучшим вариантом для Киева на сегодняшний день. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Соответствующее заявление прозвучало в ходе онлайн-трансляции 9940-го заседания на сайте Организаций Объединенных Наций. «Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже», — подчеркнул Небензя на заседании Совбеза, которая состоялась в прямом эфире 20 июня. Как сообщало URA.RU, ранее в ходе переговоров в Стамбуле российская сторона уже передавала Украине меморандум с условиями урегулирования, который предусматривал признание новых российских территорий, нейтральный статус Украины, ограничения на численность вооруженных сил, а также защиту прав русскоязычных граждан и отмену антироссийских санкций. Документ также включал варианты прекращения огня и постепенное восстановление экономических и дипломатических связей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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