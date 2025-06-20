Марочко: ВС России активно продвигаются почти в 10 поселениях под Сумами

Российские военные ведут наступательные действия вблизи десяти населенных пунктов Сумской области Украины и продвигаются на различных направлениях, сообщил 20 июня военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на данные с линии фронта. Об этом пишет ТАСС.
По словам Марочко, за последнюю неделю российские подразделения добились ощутимых результатов на сумском направлении. «На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении — есть продвижение на разных участках местности», — отметил он.
В ответ на обострение ситуации президент Украины Владимир Зеленский провел 20 июня совещание по вопросам обороны города Сумы. Мероприятие прошло на фоне заявления президента России Владимира Путина, который не исключил возможность установления контроля над административным центром региона. Сумы остаются стратегически важным городом, контролирующим доступ к северным областям Украины и имеющим значение для обеих сторон конфликта.
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