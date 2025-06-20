В Московском художественном театре имени А. П. Чехова сегодня проходит церемония прощания с народной артисткой России Натальей Теняковой, скончавшейся на 81-м году жизни. Похоронить актрису планируют на Троекуровском кладбище, где покоится ее супруг, народный артист РСФСР Сергей Юрский. Как проходит прощание с актрисой — в фоторепортаже URA.RU.
Наталья Тенякова ушла из жизни 18 июня в возрасте 80 лет. В театре ее кончину назвали «фундаментальной, подкашивающей потерей». Коллеги по МХТ отмечают, что Тенякова являлась одним из главных столпов труппы и представляла собой «актрису-явление», задающую высокие стандарты не только в сценическом искусстве, но и в повседневной жизни.
Творческий путь Теняковой начался в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. С 1967 года она работала в Большом драматическом театре, в 1979 году перешла в Театр имени Моссовета. В труппе Московского художественного театра актриса служила с 1988 года. Среди ее значимых театральных работ — роли Мадлены Бежар в постановке «Кабала святош», Раневской в «Вишневом саде», Ирины в «Трагиках и комедиантах», Эрминии в «Красивой жизни», Секлетеи Семеновны в «Блаженном острове», а также Феклы Ивановны в «Женитьбе» и многие другие.
Наибольшую известность у широкой аудитории Тенякова получила благодаря кинематографу. Зрителям она запомнилась как баба Шура в фильме «Любовь и голуби». В телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» актриса исполнила роль заведующей базой Евдокии Матвеевны Стольниковой, а в ленте «Гроза над Белой» — Саши Вихровой. Среди последних работ Теняковой в кино — образ матери Базарова в экранизации «Отцы и дети» (2008) и Марии Кирилловны Обрезковой в фильме «Француз» (2019). Сергей Юрский, супруг Теняковой и ее партнер по фильму «Любовь и голуби», скончался в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.
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