20 июня 2025

В Раде после слов Путина о Сумах пришли в шок от качества обороны города

В Верховной раде после слов Путина о Сумах обнаружили, что город беззащитен
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин ранее заявил, что Сумы могут быть взяты под контроль России
Путин ранее заявил, что Сумы могут быть взяты под контроль России Фото:

Власти Украины не справились с возведением фортификаций в Сумской области, что позволило российским войскам приблизиться к городу Сумы. Об этом 20 июня сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

«Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. А в видео на YouTube он отметил, что строительство укреплений на границе с Курской областью оказалось несостоятельным и признал продвижение российских войск.

По словам Гончаренко, сложившаяся ситуация стала результатом организационных ошибок и коррупционных проявлений при строительстве защитных линий в регионе. Он также выразил обеспокоенность темпами движения российских войск по направлению к областному центру.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума сообщил, что глубина контролируемой российскими силами зоны безопасности на территории Сумской области составляет от 10 до 12 километров. Президент также допустил возможность взятия Сум, но подчеркнул, что пока такой задачи перед армией не ставится.

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Власти Украины не справились с возведением фортификаций в Сумской области, что позволило российским войскам приблизиться к городу Сумы. Об этом 20 июня сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). «Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. А в видео на YouTube он отметил, что строительство укреплений на границе с Курской областью оказалось несостоятельным и признал продвижение российских войск. По словам Гончаренко, сложившаяся ситуация стала результатом организационных ошибок и коррупционных проявлений при строительстве защитных линий в регионе. Он также выразил обеспокоенность темпами движения российских войск по направлению к областному центру. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума сообщил, что глубина контролируемой российскими силами зоны безопасности на территории Сумской области составляет от 10 до 12 километров. Президент также допустил возможность взятия Сум, но подчеркнул, что пока такой задачи перед армией не ставится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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