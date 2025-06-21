Эксперт выявила верные признаки, что арбуз можно покупать

Гастроэнтеролог Кашух: спелый арбуз издает глухой звук при постукивании
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Спелый арбуз имеет четкий полосатый рисунок
Спелый арбуз имеет четкий полосатый рисунок Фото:

Арбуз, пригодный для употребления, должен иметь четкий полосатый рисунок, а при постукивании издавать глухой звук. Об этом сообщила гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. 

«Полосатый рисунок — четкий и контрастный. При простукивании арбуз должен издавать глухой звук», — рассказала Кашух в разговоре с RT о признаках спелого арбуза. Она добавила, что следует выбирать плоды среднего размера с сухим хвостиком и плотной, неповрежденной коркой.

Эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от ранних арбузов не нужно, однако выбирать их стоит особенно внимательно, так как многие из них привозятся из стран с круглогодичным выращиванием. При появлении признаков отравления — тошноты, рвоты, диареи или головной боли — рекомендуется выпить несколько стаканов теплой воды, принять сорбент и пить больше жидкости. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу.

Ранее заместитель руководителя регионального управления ведомства Наталья Садыкова посоветовала особое внимание уделять покупке арбузов и дынь и не приобретать уже разрезанные плоды. По ее словам, нельзя быть уверенным в их должной санитарной обработке, передает «360.ru».

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Арбуз, пригодный для употребления, должен иметь четкий полосатый рисунок, а при постукивании издавать глухой звук. Об этом сообщила гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.  «Полосатый рисунок — четкий и контрастный. При простукивании арбуз должен издавать глухой звук», — рассказала Кашух в разговоре с RT о признаках спелого арбуза. Она добавила, что следует выбирать плоды среднего размера с сухим хвостиком и плотной, неповрежденной коркой. Эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от ранних арбузов не нужно, однако выбирать их стоит особенно внимательно, так как многие из них привозятся из стран с круглогодичным выращиванием. При появлении признаков отравления — тошноты, рвоты, диареи или головной боли — рекомендуется выпить несколько стаканов теплой воды, принять сорбент и пить больше жидкости. При ухудшении состояния следует обратиться к врачу. Ранее заместитель руководителя регионального управления ведомства Наталья Садыкова посоветовала особое внимание уделять покупке арбузов и дынь и не приобретать уже разрезанные плоды. По ее словам, нельзя быть уверенным в их должной санитарной обработке, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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