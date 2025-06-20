Президент России Владимир Путин 20 июня проведет ряд важных переговоров с зарубежными лидерами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие начнется в 17:00 по московскому времени. Онлайн-трансляцию выступления российского лидера можно посмотреть в сообществе URA.RU в соцсети «ВКонтакте» и на канале агентства на Rutube.
В первую очередь Путин встретится с советником по национальной безопасности короля Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифой. После этого глава государства примет участие в пленарном заседании форума совместно с президентом Индонезии Прабово Субианто, вице-премьером Госсовета Китая Дином Сюэсяном, вице-президентом Южно-Африканской Республики Полем Машатилем и советником короля Бахрейна. Позже президент России проведет двустороннюю встречу с Дином Сюэсяном, а также переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом.
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