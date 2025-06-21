В Кремле верят, что Украина прислушается к словам Путина о Сумах

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Киев услышит заявления российской стороны относительно возможного ее контроля над одной из украинских областей, отметил Песков
Киев услышит заявления российской стороны относительно возможного ее контроля над одной из украинских областей, отметил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России верят, что Украина прислушается к словам президента РФ Владимира Путина о том, что страна может установить контроль над административным центром Сумской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Услышат», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Путин сообщил, что у армии России нет планов устанавливать контроль над Сумами. Однако он все же не исключает такой возможности. Сейчас ВС РФ сосредоточены на обеспечении безопасности приграничных территорий, в частности, в Сумской области создана зона безопасности. 

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В России верят, что Украина прислушается к словам президента РФ Владимира Путина о том, что страна может установить контроль над административным центром Сумской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  «Услышат», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Ранее, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Путин сообщил, что у армии России нет планов устанавливать контроль над Сумами. Однако он все же не исключает такой возможности. Сейчас ВС РФ сосредоточены на обеспечении безопасности приграничных территорий, в частности, в Сумской области создана зона безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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