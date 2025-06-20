Путин откликнулся на экстренную просьбу стран Персидского залива после атаки на Иран

Президент Владимир Путин отозвался на срочный призыв стран Ближнего Востока помочь урегулировать конфликт между Израилем и Ираном. На встрече с советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Королевства Бахрейн шейхом Насером бен Хамадом Аль Халифой 20 июня на полях ПМЭФ глава государства заявил, что Москва с тревогой следит за обострением ситуации. Как объяснила эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина, страны региона волнуют негативные экономические последствия и возможность радиационной катастрофы из-за кризиса, поэтому рассматривают Россию как силу, которая может остановить войну.
В начале беседы Путин отметил, что в 2025 году исполняется 35 лет установления дипломатических отношений между Россией и Бахрейном. Страны наращивают товарооборот, уже направили совместные инвестиции в более 30 проектов в самых разных областях, заметил президент.
«К сожалению, наша сегодняшняя встреча проходит на фоне эскалации напряженности в вашем регионе. Мы все с тревогой следим за тем, что там происходит — наверняка об этом еще тоже поговорим. В связи с этим прекрасно понимаю, как много работы в эти дни и на вас ложится как на советника по национальной безопасности», — заявил Путин.
Президент отметил, что шейх приехал в Россию, несмотря на чрезвычайную занятость. «Это является самым лучшим подтверждением внимания, которое Бахрейн уделяет развитию отношений с Российской Федерацией», — добавил глава государства.
Шейх поблагодарил Путина за усилия, направленные на урегулирование напряженности на Ближнем Востоке. После этого он передал президенту красную папку с посланием короля Бахрейна. Предстоит обсудить взаимодействие на дипломатическом и политическом уровнях, экономику и туризм, добавил советник по нацбезопасности Бахрейна. Далее встреча проходила в закрытом режиме.
В 2025 году Бахрейн получил почетный статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума. На его полях министр промышленности и торговли Королевства Абдалла бин Адель Фахро подчеркнул, что Бахрейн видит в участии в ПМЭФ возможность для углубления сотрудничества в продовольственной безопасности, инвестициях, промышленности, транспорте и цифровизации. Страны ранее договаривались расширять поставки металлов, химической продукции, продовольствия, фармацевтики и IT-решений.
Помимо экономических вопросов, Россию и Бахрейн связывают общие политические цели, Путин — один из немногих, кто может помочь прекратить огонь между Ираном и Израилем, отметила востоковед Елена Супонина. «Бахрейн, как и многие другие страны Персидского залива, очень сильно заинтересован в том, чтобы боевые действия в регионе прекратились, — заявила собеседница URA.RU. —
Это губительно сказывается на экономике, туризме, торговле, вызывает множество страхов, в том числе из-за опасности радиационного заражения в случае возникновения катастроф, вызванных ракетными обстрелами ядерных объектов Ирана. Россия рассматривается государствами региона как посредник, который может повлиять на снятие напряженности, может даже и на прекращение этой войны”.
Сын короля Бахрейна отвечает в стране за безопасность. Как уточнила Супонина, общавшаяся с ним на одной из международных конференций, это «очень умный человек и, естественно, крайне осведомленный». Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Насер Бен Хамад Аль Халифа занимается со стороны Бахрейна всеми аспектами ирано-израильского кризиса.
После резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке президент России развернул активную дипломатическую деятельность. 13 июня он переговорил по телефону с премьер-министром Израиля и президентом Ирана, на следующий день обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, а позднее провел обмен мнениями с лидерами Турции, ОАЭ и Китая. В ходе этих контактов Путин четко обозначил позицию России: готовность стать посредником между Ираном и Израилем и неприятие силового сценария.
На фоне воинственных заявлений президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Ирана «безоговорочной капитуляции» и призвавшего к «немедленной эвакуации всех из Тегерана», миротворческие усилия Путина приобретают особую значимость. В американской прессе тем временем активно обсуждается возможность подготовки США к нанесению ударов по Ирану.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.