В Озерске умерла женщина, которую искали всем городом

16 августа 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Женщина скончалась после недели, проведенной в реанимации с пневмонией Фото: Илья Московец © URA.RU В Озерске Челябинской области скончалась женщина, которую искали всем городом двое суток. Ее не стало спустя неделю после благополучного возвращения домой, сообщил источник. «Ольга М. числилась пропавшей без вести с 7 августа по 9 августа. Нашли ее невменяемой в лесу. Ночи были холодные, с дождем. Ее доставили в больницу, где она неделю пролежала в реанимации с пневмонией, затем скончалась», — уточнил источник. По данным URA.RU, женщина на учете у нарколога и психиатра не состояла. Информация о пропаже Ольги М. появилась 8 августа. На следующий день ее обнаружили на холме около школы №33. «Поиски начались в десять часов вечера 8 августа. Было много людей с желанием помочь, но без какой-либо координации. Разбрелись и искали, как могли. Ходили по лесу, кричали. Безрезультатно. Нашлась она на пригорке у школы №33, хотя каждые два часа там прочесывали», — написал Антон Б. в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сказали, что прокомментируют информацию позже.

В Озерске Челябинской области скончалась женщина, которую искали всем городом двое суток. Ее не стало спустя неделю после благополучного возвращения домой, сообщил источник. «Ольга М. числилась пропавшей без вести с 7 августа по 9 августа. Нашли ее невменяемой в лесу. Ночи были холодные, с дождем. Ее доставили в больницу, где она неделю пролежала в реанимации с пневмонией, затем скончалась», — уточнил источник. По данным URA.RU, женщина на учете у нарколога и психиатра не состояла. Информация о пропаже Ольги М. появилась 8 августа. На следующий день ее обнаружили на холме около школы №33. «Поиски начались в десять часов вечера 8 августа. Было много людей с желанием помочь, но без какой-либо координации. Разбрелись и искали, как могли. Ходили по лесу, кричали. Безрезультатно. Нашлась она на пригорке у школы №33, хотя каждые два часа там прочесывали», — написал Антон Б. в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сказали, что прокомментируют информацию позже.