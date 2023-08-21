В историческом парке Сургута установили новые мультимедийные проекторы

Мультимедийные выставки в историческом парке «Россия — Моя история. Югра» станут более зрелищными благодаря новому техническому оборудованию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
Технические свойства нового мультимедийного комплекса значительно превышают характеристики прежнего оборудования в парке. Благодаря высококонтрастным проекционным установкам постоянные экспозицию станут ярче, а изображения — четкими. «Будущие гости увидят не только улучшенную и более качественную картинку, но и страницы истории в новом формате. Мы понимаем важность просвещения молодого поколения. Подобное обновление позволит интересно донести информацию про прошлое и настоящее, а также задуматься о будущем нашей страны», — прокомментировал гендиректор исторического парка Виталий Малыхин.
Техническое переоснащение парка в Сургуте длилось с конца 2022 года и проходило в два этапа. Работы реализованы по государственной программе Минпросвещения.
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