В историческом парке Сургута установили новые мультимедийные проекторы

21 августа 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Экспозиции в парке станут ярче, а изображения — четкими Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мультимедийные выставки в историческом парке «Россия — Моя история. Югра» станут более зрелищными благодаря новому техническому оборудованию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. Технические свойства нового мультимедийного комплекса значительно превышают характеристики прежнего оборудования в парке. Благодаря высококонтрастным проекционным установкам постоянные экспозицию станут ярче, а изображения — четкими. «Будущие гости увидят не только улучшенную и более качественную картинку, но и страницы истории в новом формате. Мы понимаем важность просвещения молодого поколения. Подобное обновление позволит интересно донести информацию про прошлое и настоящее, а также задуматься о будущем нашей страны», — прокомментировал гендиректор исторического парка Виталий Малыхин. Техническое переоснащение парка в Сургуте длилось с конца 2022 года и проходило в два этапа. Работы реализованы по государственной программе Минпросвещения.

Мультимедийные выставки в историческом парке «Россия — Моя история. Югра» станут более зрелищными благодаря новому техническому оборудованию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. Технические свойства нового мультимедийного комплекса значительно превышают характеристики прежнего оборудования в парке. Благодаря высококонтрастным проекционным установкам постоянные экспозицию станут ярче, а изображения — четкими. «Будущие гости увидят не только улучшенную и более качественную картинку, но и страницы истории в новом формате. Мы понимаем важность просвещения молодого поколения. Подобное обновление позволит интересно донести информацию про прошлое и настоящее, а также задуматься о будущем нашей страны», — прокомментировал гендиректор исторического парка Виталий Малыхин. Техническое переоснащение парка в Сургуте длилось с конца 2022 года и проходило в два этапа. Работы реализованы по государственной программе Минпросвещения.