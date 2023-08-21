В историческом парке Сургута установили новые мультимедийные проекторы

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Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область» за несколько дней до официального открытия. Екатеринбург, мультимедийная экспозиция, музей истории, интерактивные экраны, мультимедийный парк, россия моя история
Экспозиции в парке станут ярче, а изображения — четкими Фото:

Мультимедийные выставки в историческом парке «Россия — Моя история. Югра» станут более зрелищными благодаря новому техническому оборудованию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

Технические свойства нового мультимедийного комплекса значительно превышают характеристики прежнего оборудования в парке. Благодаря высококонтрастным проекционным установкам постоянные экспозицию станут ярче, а изображения — четкими. «Будущие гости увидят не только улучшенную и более качественную картинку, но и страницы истории в новом формате. Мы понимаем важность просвещения молодого поколения. Подобное обновление позволит интересно донести информацию про прошлое и настоящее, а также задуматься о будущем нашей страны», — прокомментировал гендиректор исторического парка Виталий Малыхин.

Техническое переоснащение парка в Сургуте длилось с конца 2022 года и проходило в два этапа. Работы реализованы по государственной программе Минпросвещения.

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Мультимедийные выставки в историческом парке «Россия — Моя история. Югра» станут более зрелищными благодаря новому техническому оборудованию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. Технические свойства нового мультимедийного комплекса значительно превышают характеристики прежнего оборудования в парке. Благодаря высококонтрастным проекционным установкам постоянные экспозицию станут ярче, а изображения — четкими. «Будущие гости увидят не только улучшенную и более качественную картинку, но и страницы истории в новом формате. Мы понимаем важность просвещения молодого поколения. Подобное обновление позволит интересно донести информацию про прошлое и настоящее, а также задуматься о будущем нашей страны», — прокомментировал гендиректор исторического парка Виталий Малыхин. Техническое переоснащение парка в Сургуте длилось с конца 2022 года и проходило в два этапа. Работы реализованы по государственной программе Минпросвещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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