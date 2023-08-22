Наемник из США пошел на секретное задание ВСУ и погиб

22 августа 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Джефф Джонс погиб 31 июля под Артемовском, выполняя секретное задание ВСУ Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский наемник Джефф Джонс отправился на секретное задание Вооруженных сил Украины (ВСУ). В конце июля он погиб, так и не рассказав родителям, какую миссию он выполнял в зоне спецоперации. Об этом рассказал отец наемника Говард Джонс. «Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа», — заявил Говард Джонс, его слова передает Daily Mail . Его сын погиб в Артемовске (Бахмуте) 31 июля. Он был там по секретному заданию, которое ему дали ВСУ. Статья по теме Чем важен Бахмут для России Ранее американские наемники рассказывали, что армия Украины несет большие потери во время контрнаступления. По их словам, украинские подразделения не могут продвинуться за линию фронта. Это касается и артемовского направления, на котором ВСУ активизировались после начала летнего наступления. В конце мая газета The Washington Post сообщала, что Киев завербовал больше тысячи наемников из США, передает «Царьград». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что на Украине находятся свыше 2,5 тысячи военных их других стран, сообщает телеканал 360.

Американский наемник Джефф Джонс отправился на секретное задание Вооруженных сил Украины (ВСУ). В конце июля он погиб, так и не рассказав родителям, какую миссию он выполнял в зоне спецоперации. Об этом рассказал отец наемника Говард Джонс. «Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа», — заявил Говард Джонс, его слова передает Daily Mail. Его сын погиб в Артемовске (Бахмуте) 31 июля. Он был там по секретному заданию, которое ему дали ВСУ. Ранее американские наемники рассказывали, что армия Украины несет большие потери во время контрнаступления. По их словам, украинские подразделения не могут продвинуться за линию фронта. Это касается и артемовского направления, на котором ВСУ активизировались после начала летнего наступления. В конце мая газета The Washington Post сообщала, что Киев завербовал больше тысячи наемников из США, передает «Царьград». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что на Украине находятся свыше 2,5 тысячи военных их других стран, сообщает телеканал 360.