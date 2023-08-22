Наемник из США пошел на секретное задание ВСУ и погиб

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, наемник, stock
Джефф Джонс погиб 31 июля под Артемовском, выполняя секретное задание ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский наемник Джефф Джонс отправился на секретное задание Вооруженных сил Украины (ВСУ). В конце июля он погиб, так и не рассказав родителям, какую миссию он выполнял в зоне спецоперации. Об этом рассказал отец наемника Говард Джонс.

«Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа», — заявил Говард Джонс, его слова передает Daily Mail. Его сын погиб в Артемовске (Бахмуте) 31 июля. Он был там по секретному заданию, которое ему дали ВСУ.

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Ранее американские наемники рассказывали, что армия Украины несет большие потери во время контрнаступления. По их словам, украинские подразделения не могут продвинуться за линию фронта. Это касается и артемовского направления, на котором ВСУ активизировались после начала летнего наступления.

В конце мая газета The Washington Post сообщала, что Киев завербовал больше тысячи наемников из США, передает «Царьград». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что на Украине находятся свыше 2,5 тысячи военных их других стран, сообщает телеканал 360.

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Американский наемник Джефф Джонс отправился на секретное задание Вооруженных сил Украины (ВСУ). В конце июля он погиб, так и не рассказав родителям, какую миссию он выполнял в зоне спецоперации. Об этом рассказал отец наемника Говард Джонс. «Он сказал, что расскажет нам, когда вернется. Я отправил ему сообщение, так и не получил ответа», — заявил Говард Джонс, его слова передает Daily Mail. Его сын погиб в Артемовске (Бахмуте) 31 июля. Он был там по секретному заданию, которое ему дали ВСУ. Ранее американские наемники рассказывали, что армия Украины несет большие потери во время контрнаступления. По их словам, украинские подразделения не могут продвинуться за линию фронта. Это касается и артемовского направления, на котором ВСУ активизировались после начала летнего наступления. В конце мая газета The Washington Post сообщала, что Киев завербовал больше тысячи наемников из США, передает «Царьград». Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что на Украине находятся свыше 2,5 тысячи военных их других стран, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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