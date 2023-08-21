21 августа 2023

За неделю в лесах Челябинской области спасено более 20 заблудившихся грибников

© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
Собирая грибы, челябинцы порой не могут найти выход из леса Фото:

В лесах Челябинской области за минувшую неделю спасли более 20 заблудившихся сборщиков грибов. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

«Несколько десятков раз спасатели выезжали на вызовы по пропаже людей в лесах. При этом более 20 человек удалось спасти, в ряде случаев люди нашли путь к жилью самостоятельно», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ПСС рассказали несколько историй по поиску грибников. Спасатели Троицкого отряда найденную бабушку 1939 года рождения выносили через непроходимый бурелом на носилках. Дежурная смена Усть-Катавского отряда искала заблудившуюся женщину около поселка Тюбелясово. Благодаря телефону, имевшемуся у пострадавшей, кинологическому расчету, внедорожной технике и спасателям, знающим местность, женщину эвакуировали из леса и передали родственникам.

Спасатели Златоустовского отряда двое суток прочесывали лес в поисках 78-летнего дедушки. Также в розыск был объявлен заблудившийся 61-летний житель Чебаркуля. Его обнаружили спасатели Миасского отряда областной ПСС в паре километров от города. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

В силу погодных условий, в этом году грибной сезон в Челябинской области начался поздно. Жители региона массово отправились за грибами во второй декаде августа после прошедших обильных дождей.

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В лесах Челябинской области за минувшую неделю спасли более 20 заблудившихся сборщиков грибов. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе региона. «Несколько десятков раз спасатели выезжали на вызовы по пропаже людей в лесах. При этом более 20 человек удалось спасти, в ряде случаев люди нашли путь к жилью самостоятельно», — заявили в пресс-службе ведомства. В ПСС рассказали несколько историй по поиску грибников. Спасатели Троицкого отряда найденную бабушку 1939 года рождения выносили через непроходимый бурелом на носилках. Дежурная смена Усть-Катавского отряда искала заблудившуюся женщину около поселка Тюбелясово. Благодаря телефону, имевшемуся у пострадавшей, кинологическому расчету, внедорожной технике и спасателям, знающим местность, женщину эвакуировали из леса и передали родственникам. Спасатели Златоустовского отряда двое суток прочесывали лес в поисках 78-летнего дедушки. Также в розыск был объявлен заблудившийся 61-летний житель Чебаркуля. Его обнаружили спасатели Миасского отряда областной ПСС в паре километров от города. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. В силу погодных условий, в этом году грибной сезон в Челябинской области начался поздно. Жители региона массово отправились за грибами во второй декаде августа после прошедших обильных дождей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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