Челябинский фонд «Защитники Отечества» вернул в семью бойца с СВО

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В фонд обратилась супруга мобилизованного, чтобы вернуть его домой Фото:
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Мобилизация в России

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог вернуться домой мобилизованному, который был отправлен в зону СВО без медицинской комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Благодаря усилиям соцкоординатора фонда 16 августа домой с СВО вернулся мобилизованный. Как сообщила его супруга, мужчину призвали без медкомиссии при наличии серьезного заболевания», — уточнили в пресс-службе.

Жена бойца обратилась в филиал в июне. Она рассказала, что семья не может вернуть мужчину домой восемь месяцев. Сотрудник отделения направляла запросы в военкомат, военную прокуратуру, часть. После чего боец прошел комиссию, подтвердившую наличие медотвода, и благополучно вернулся домой.

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог вернуться домой мобилизованному, который был отправлен в зону СВО без медицинской комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Благодаря усилиям соцкоординатора фонда 16 августа домой с СВО вернулся мобилизованный. Как сообщила его супруга, мужчину призвали без медкомиссии при наличии серьезного заболевания», — уточнили в пресс-службе. Жена бойца обратилась в филиал в июне. Она рассказала, что семья не может вернуть мужчину домой восемь месяцев. Сотрудник отделения направляла запросы в военкомат, военную прокуратуру, часть. После чего боец прошел комиссию, подтвердившую наличие медотвода, и благополучно вернулся домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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