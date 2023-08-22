Челябинский фонд «Защитники Отечества» вернул в семью бойца с СВО

22 августа 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

В фонд обратилась супруга мобилизованного, чтобы вернуть его домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог вернуться домой мобилизованному, который был отправлен в зону СВО без медицинской комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Благодаря усилиям соцкоординатора фонда 16 августа домой с СВО вернулся мобилизованный. Как сообщила его супруга, мужчину призвали без медкомиссии при наличии серьезного заболевания», — уточнили в пресс-службе. Жена бойца обратилась в филиал в июне. Она рассказала, что семья не может вернуть мужчину домой восемь месяцев. Сотрудник отделения направляла запросы в военкомат, военную прокуратуру, часть. После чего боец прошел комиссию, подтвердившую наличие медотвода, и благополучно вернулся домой.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области помог вернуться домой мобилизованному, который был отправлен в зону СВО без медицинской комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Благодаря усилиям соцкоординатора фонда 16 августа домой с СВО вернулся мобилизованный. Как сообщила его супруга, мужчину призвали без медкомиссии при наличии серьезного заболевания», — уточнили в пресс-службе. Жена бойца обратилась в филиал в июне. Она рассказала, что семья не может вернуть мужчину домой восемь месяцев. Сотрудник отделения направляла запросы в военкомат, военную прокуратуру, часть. После чего боец прошел комиссию, подтвердившую наличие медотвода, и благополучно вернулся домой.