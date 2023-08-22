22 августа 2023

Артюхов рассказал, сложно ли быть главой ЯНАО

Дмитрий Артюхов не жалуется на работу губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов считает работу губернатора сложной, но не жалуется Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считает работу главы региона непростой, но не жалуется на нее. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос подростка во время «Честного маршрута».

«Непросто, но и жаловаться не буду», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Муравленко, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Он посоветовал подростку отлично учиться и любить Ямал и тогда у того может появиться шанс самому узнать, сложно ли работать губернатором.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов обязал глав городов и районов решать актуальные вопросы колледжей. Учебные заведения на Ямале должны готовить востребованных и конкурентоспособных специалистов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считает работу главы региона непростой, но не жалуется на нее. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос подростка во время «Честного маршрута». «Непросто, но и жаловаться не буду», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Муравленко, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Он посоветовал подростку отлично учиться и любить Ямал и тогда у того может появиться шанс самому узнать, сложно ли работать губернатором. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов обязал глав городов и районов решать актуальные вопросы колледжей. Учебные заведения на Ямале должны готовить востребованных и конкурентоспособных специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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