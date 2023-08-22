Артюхов рассказал, сложно ли быть главой ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считает работу главы региона непростой, но не жалуется на нее. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос подростка во время «Честного маршрута».
«Непросто, но и жаловаться не буду», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Муравленко, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Он посоветовал подростку отлично учиться и любить Ямал и тогда у того может появиться шанс самому узнать, сложно ли работать губернатором.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов обязал глав городов и районов решать актуальные вопросы колледжей. Учебные заведения на Ямале должны готовить востребованных и конкурентоспособных специалистов.
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