Советский и российский борец по греко-римской борьбе, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин отметил вклад компании «Сима-ленд» в развитие страны — она оказывает большую поддержку участникам СВО на Украине и не забывает проявлять себя в мирной жизни. Об этом он заявил во время своего визита в Екатеринбург.
«Я здесь, в первую очередь, для того чтобы сказать всей вашей компании и руководителю слова искренней благодарности за свою позицию. Только когда мы следуем правильному русскому обороту речи под названием „Объединяясь, побеждаем“, мы можем достичь очень многого. Сегодня, когда мы всем миром, разноликим, многонациональным, но единодушным народом настаиваем на своей исторической правоте и приняли на себя важнейшие обязательства перед своими потомками», — отметил Карелин. В ответ участники встречи устроили флешмоб со словами благодарности и провели легенде спорта экскурсию по офису.
Ранее творческие коллективы компании «Сима-ленд» дважды отправлялись в зону боевых действий, чтобы морально поддержать солдат. После поездок компания организовала фотовыставку, посвященную героям, защищающим Россию. Также компания отправляла гуманитарную помощь на Донбасс.
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