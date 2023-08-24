В Перми возник ажиотаж из-за закрытия магазина, которым владел экс-губернатор

В Перми выстроились гигантские очереди в супермаркете сети «Семья», расположенном на площади Карла Маркса. Ажиотаж возник из-за распродажи, которую устроил магазин перед своим закрытием.
«Прямо сейчас в супермаркете настоящий ажиотаж — очередь растянулась на несколько метров, у всех полные корзины товаров», — пишет 59.RU. Сотрудник магазина пояснил журналисту издания, что распродажа продлится по 30 августа включительно. Ранее сообщалось, что супермаркет сделает скидку на все товары перед закрытием
Торговая сеть «Семья», которой владел экс-губернатор Олег Чиркунов, была продана сети «Лента» в 2021 году. Магазин на площади Карла Маркса открылся в 2012 году на площадях, которые ранее занимал Гарнизонный универмаг.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.