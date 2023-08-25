В Челябинске в новых ЖК открылись два спортивных комплекса. Фото

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Новые спорткомплексы открылись в Ленинском районе Челябинска и на АМЗ Фото:

В Челябинских новостройках в Ленинском районе и на АМЗ открылись два долгожданных спортивных комплекса. Первый появился в Ленинском районе, он вырос из недостроя, расположенного вблизи ДК ЧТПЗ, изюминка второго спорткомплекса — большой бассейн, которого долго ждали жители района АМЗ.

«В Челябинске в новостройках открылись два новых спортивных комплекса. Объекты частные. Многофункциональный спорткомплекс H2O появился в ЖК „Вместе“, в районе АМЗ. Спорткомплекс „Новый фитнес“ вырос на месте заброшенного недостроя в районе ДК ЧТПЗ», — сообщила Котова в своем в своем telegram-канале.

В многофункциональном спорткомплексе H2O, расположенном в ЖК «Вместе» возвели большой бассейн, которого очень ждали жители района АМЗ. В новом спорткомплексе «Новый фитнес» в районе ДК ЧТПЗ построено множество залов, самый большой из которых 1000 квадратных метров. Власти отметили, объект будет максимально востребованным, поскольку территория вокруг активно застраивается.

По стоимости услуг комплексы будут доступны большинству горожан. Также в спорткомплексах будут действовать льготы.

Многофункциональный спорткомплекс H2O появился в ЖК «Вместе», в районе АМЗ
Многофункциональный спорткомплекс H2O появился в ЖК «Вместе», в районе АМЗ
Фото:
Изюминка объекта — большой бассейн, которого так не хватало на АМЗ
Изюминка объекта — большой бассейн, которого так не хватало на АМЗ
Фото:
По стоимости услуг комплексы вполне доступны большинству горожан
По стоимости услуг комплексы вполне доступны большинству горожан
Фото:

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В Челябинских новостройках в Ленинском районе и на АМЗ открылись два долгожданных спортивных комплекса. Первый появился в Ленинском районе, он вырос из недостроя, расположенного вблизи ДК ЧТПЗ, изюминка второго спорткомплекса — большой бассейн, которого долго ждали жители района АМЗ. «В Челябинске в новостройках открылись два новых спортивных комплекса. Объекты частные. Многофункциональный спорткомплекс H2O появился в ЖК „Вместе“, в районе АМЗ. Спорткомплекс „Новый фитнес“ вырос на месте заброшенного недостроя в районе ДК ЧТПЗ», — сообщила Котова в своем в своем telegram-канале. В многофункциональном спорткомплексе H2O, расположенном в ЖК «Вместе» возвели большой бассейн, которого очень ждали жители района АМЗ. В новом спорткомплексе «Новый фитнес» в районе ДК ЧТПЗ построено множество залов, самый большой из которых 1000 квадратных метров. Власти отметили, объект будет максимально востребованным, поскольку территория вокруг активно застраивается. По стоимости услуг комплексы будут доступны большинству горожан. Также в спорткомплексах будут действовать льготы.
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