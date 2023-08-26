26 августа 2023

Отец рассказал, почему не выжил его сын-зацепер из Каменска-Уральского

Мальчик-зацепер из Каменска-Уральского умер от кровоизлияния в мозг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Весна. Москва, электричка, общественный транспорт, поезд
Ребенок запрыгнул на поезд и упал на рельсы (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в больнице скончался 10-летний мальчик, который упал с поезда на рельсы. Его отец сообщил, что мальчик умер от кровоизлияния в мозг.

Днем 24 августа мальчик ушел гулять с друзьями. Один из них позвал его прокатиться на поезде, сообщили в telegram-каналах. Мальчик запрыгнул на вагон, но не удержался и упал. Его забрали в реанимацию, где через сутки он скончался.

«Мой сын умер от кровоизлияния в мозг. Врачи из Екатеринбурга приезжали, делали операцию, но были еще проблемы с легкими, поэтому не выжил», — передает слова отца «КП-Екатеринбург». Он добавил, что его ребенок раньше не прыгал по поездам. Сам отец в момент трагедии был на работе, а его жена лежит на сохранении (она на восьмом месяце беременности).

Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Также корреспондент обратился в пресс-службу Минздрава Свердловской области, ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) в больнице скончался 10-летний мальчик, который упал с поезда на рельсы. Его отец сообщил, что мальчик умер от кровоизлияния в мозг. Днем 24 августа мальчик ушел гулять с друзьями. Один из них позвал его прокатиться на поезде, сообщили в telegram-каналах. Мальчик запрыгнул на вагон, но не удержался и упал. Его забрали в реанимацию, где через сутки он скончался. «Мой сын умер от кровоизлияния в мозг. Врачи из Екатеринбурга приезжали, делали операцию, но были еще проблемы с легкими, поэтому не выжил», — передает слова отца «КП-Екатеринбург». Он добавил, что его ребенок раньше не прыгал по поездам. Сам отец в момент трагедии был на работе, а его жена лежит на сохранении (она на восьмом месяце беременности). Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Также корреспондент обратился в пресс-службу Минздрава Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...