Отец рассказал, почему не выжил его сын-зацепер из Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в больнице скончался 10-летний мальчик, который упал с поезда на рельсы. Его отец сообщил, что мальчик умер от кровоизлияния в мозг.
Днем 24 августа мальчик ушел гулять с друзьями. Один из них позвал его прокатиться на поезде, сообщили в telegram-каналах. Мальчик запрыгнул на вагон, но не удержался и упал. Его забрали в реанимацию, где через сутки он скончался.
«Мой сын умер от кровоизлияния в мозг. Врачи из Екатеринбурга приезжали, делали операцию, но были еще проблемы с легкими, поэтому не выжил», — передает слова отца «КП-Екатеринбург». Он добавил, что его ребенок раньше не прыгал по поездам. Сам отец в момент трагедии был на работе, а его жена лежит на сохранении (она на восьмом месяце беременности).
Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. Также корреспондент обратился в пресс-службу Минздрава Свердловской области, ответ ожидается.
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