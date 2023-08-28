Основателя пермской сети «Захоти» требуют признать банкротом

«Открытие» банкротит основателя пермской сети «Захоти» Игоря Отинова

Заявление с требованием о банкротстве поступило в арбитражный суд Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»» с требованием признать банкротом основателя торговой сети «Захоти» Игоря Отинова. Общая сумма его долгов перед кредиторами составляет более 21,2 млн рублей. Это кредиты, полученные Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р», которая являлась оператором сети.

«Признать заявление ПАО Банка „Финансовая Корпорация Открытие“ обоснованным и ввести в отношении Отинова Игоря Геннадьевича процедуру реструктуризации долгов гражданина. Включить требование банка в сумме 21,2 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов», — сообщается в картотеке суда.

Кредитный договор между банком «Открытие» и Игорем Отиновым был заключен в 2018 году. Сумма кредита тогда составляла 30 млн рублей. В этом же году в банке взяла кредит на 20 млн рублей принадлежащая Игорю Отинову компания «Паритет-Продукт Р». Выплачена была лишь часть долга, в результате чего в 2020 году компания вступила в процедуру банкротства, которую прекратили в 2022 году. После этого банк потребовал признать банкротом самого бизнесмена.

Пермская торговая сеть «Захоти», оператором которой являлась компания «Паритет-Продукт Р», специализируется на мясных и молочных продуктах. По данным сервиса «ДубльГИС», в 2023 году в краевой столице работают четыре фирменных магазина сети.