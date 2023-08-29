Суд продлил арест задержанному экс-сотруднику генконсульства США

Суд продлил арест задержанному экс-сотруднику генконсульства США Шонову на три месяца

30 августа 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Суд продлил арест Шонову до 23 ноября Фото: Московец Илья © URA.RU В Москве Лефортовский суд продлил арест задержанному экс-сотруднику генконсульства США Роберту Шонову еще на три месяца. Шонов признался, что собирал в России информацию о ходе спецоперации (СВО) по требованию американских дипломатов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября», — сказала собеседница ТАСС. На допросе россиянин Роберт Шонов рассказал, что к нему обратились сотрудники американского посольства. Они были заинтересованы в информации о резонансных события в настоящий момент в России, таких как СВО, мобилизация, предстоящие выборы президента. От Шонова требовалось собирать информацию и представлять ее в своих отчетах негативно. К тому же, его просили найти журналистов, политиков или бизнесменов, которые тоже могли в будущем собирать информацию о России по заданию США. Бывшего сотрудника генконсульства США Роберта Шонова задержали во Владивостоке. Ему предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

В Москве Лефортовский суд продлил арест задержанному экс-сотруднику генконсульства США Роберту Шонову еще на три месяца. Шонов признался, что собирал в России информацию о ходе спецоперации (СВО) по требованию американских дипломатов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября», — сказала собеседница ТАСС. На допросе россиянин Роберт Шонов рассказал, что к нему обратились сотрудники американского посольства. Они были заинтересованы в информации о резонансных события в настоящий момент в России, таких как СВО, мобилизация, предстоящие выборы президента. От Шонова требовалось собирать информацию и представлять ее в своих отчетах негативно. К тому же, его просили найти журналистов, политиков или бизнесменов, которые тоже могли в будущем собирать информацию о России по заданию США. Бывшего сотрудника генконсульства США Роберта Шонова задержали во Владивостоке. Ему предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).