Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке задержан за шпионаж. Видео

28 августа 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Роберт Шонов собирал для Штатов информацию об СВО и ходе мобилизации (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке задержан ФСБ. По данным ведомства, Роберт Шонов, являющийся гражданином России, собирал для Штатов информацию об СВО и ходе мобилизации. Задания спецслужб США Шонов выполнял с осени 2022 года. Помимо сведений об СВО и мобилизации, американцев интересовала информация о проблемах в регионах РФ и «оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году», сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Силовики планируют допросить американских дипломатов США Силлина и Бернстайна, по заданию которых, как предполагается, действовал Шонов. Сам он взят под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке задержан ФСБ. По данным ведомства, Роберт Шонов, являющийся гражданином России, собирал для Штатов информацию об СВО и ходе мобилизации. Задания спецслужб США Шонов выполнял с осени 2022 года. Помимо сведений об СВО и мобилизации, американцев интересовала информация о проблемах в регионах РФ и «оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году», сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Силовики планируют допросить американских дипломатов США Силлина и Бернстайна, по заданию которых, как предполагается, действовал Шонов. Сам он взят под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).