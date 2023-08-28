Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке задержан за шпионаж. Видео

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Роберт Шонов собирал для Штатов информацию об СВО и ходе мобилизации (фото из архива) Фото:

Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке задержан ФСБ. По данным ведомства, Роберт Шонов, являющийся гражданином России, собирал для Штатов информацию об СВО и ходе мобилизации.

Задания спецслужб США Шонов выполнял с осени 2022 года. Помимо сведений об СВО и мобилизации, американцев интересовала информация о проблемах в регионах РФ и «оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году», сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Силовики планируют допросить американских дипломатов США Силлина и Бернстайна, по заданию которых, как предполагается, действовал Шонов. Сам он взят под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

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Бывший сотрудник генконсульства США во Владивостоке задержан ФСБ. По данным ведомства, Роберт Шонов, являющийся гражданином России, собирал для Штатов информацию об СВО и ходе мобилизации. Задания спецслужб США Шонов выполнял с осени 2022 года. Помимо сведений об СВО и мобилизации, американцев интересовала информация о проблемах в регионах РФ и «оценке их влияния на протестную активность перед выборами президента в 2024 году», сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Силовики планируют допросить американских дипломатов США Силлина и Бернстайна, по заданию которых, как предполагается, действовал Шонов. Сам он взят под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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