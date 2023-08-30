В Магнитогорске женщина пыталась затащить девочку к себе домой. Видео

30 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Женщина не выпустила девочку из лифта и хотела затащить ее к себе домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области женщина пыталась увести школьницу к себе домой. На крики ребенка пришла мама девочки. Источник URA.RU сообщил, что женщина была пьяная и объяснить причины поведения не смогла. «Женщина в одном из домов по улице Карла Маркса, дом 237/2, зашла в лифт вместе с девочкой. Не выпустила школьницу на ее этаже и вывела этажом выше. Девочку забрала мать прежде, чем пьяная незнакомка затащила сопротивляющегося ребенка к себе в квартиру. Женщина ничего не помнит и объяснить, что ей нужно было от школьницы, не смогла», — уточнил источник. Видео, на котором запечатлен инцидент, появилось 29 августа в telegram-чате «Зеленый Лог. Магнитогорск». URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сказали, что полиция выясняет все обстоятельства. «Заявление зарегистрировано. Устанавливаются обстоятельства. В отношении жительницы составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязательств. После проведения проверки будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве.

В Магнитогорске Челябинской области женщина пыталась увести школьницу к себе домой. На крики ребенка пришла мама девочки. Источник URA.RU сообщил, что женщина была пьяная и объяснить причины поведения не смогла. «Женщина в одном из домов по улице Карла Маркса, дом 237/2, зашла в лифт вместе с девочкой. Не выпустила школьницу на ее этаже и вывела этажом выше. Девочку забрала мать прежде, чем пьяная незнакомка затащила сопротивляющегося ребенка к себе в квартиру. Женщина ничего не помнит и объяснить, что ей нужно было от школьницы, не смогла», — уточнил источник. Видео, на котором запечатлен инцидент, появилось 29 августа в telegram-чате «Зеленый Лог. Магнитогорск». URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сказали, что полиция выясняет все обстоятельства. «Заявление зарегистрировано. Устанавливаются обстоятельства. В отношении жительницы составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязательств. После проведения проверки будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве.