В Магнитогорске Челябинской области женщина пыталась увести школьницу к себе домой. На крики ребенка пришла мама девочки. Источник URA.RU сообщил, что женщина была пьяная и объяснить причины поведения не смогла.
«Женщина в одном из домов по улице Карла Маркса, дом 237/2, зашла в лифт вместе с девочкой. Не выпустила школьницу на ее этаже и вывела этажом выше. Девочку забрала мать прежде, чем пьяная незнакомка затащила сопротивляющегося ребенка к себе в квартиру. Женщина ничего не помнит и объяснить, что ей нужно было от школьницы, не смогла», — уточнил источник.
Видео, на котором запечатлен инцидент, появилось 29 августа в telegram-чате «Зеленый Лог. Магнитогорск». URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сказали, что полиция выясняет все обстоятельства.
«Заявление зарегистрировано. Устанавливаются обстоятельства. В отношении жительницы составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязательств. После проведения проверки будет принято обоснованное решение», — сообщили в ведомстве.
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