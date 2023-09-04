Эрдоган оценил вероятность возобновления зерновой сделки

Реджеп Тайип Эрдоган допустил возобновление зерновой сделки
Новый пакет предложений по зерновой сделке может привести к возобновлению договоренностей. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Анкара считает, что новый пакет предложений по зерновой сделке может поспособствовать ее возобновлению», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляция встречи глав государств проходит на телеканале «Россия-24».
Ранее президент Турции заявил, что за решением Путина по черноморской инициативе будет следить весь мир. Также Эрдоган подчеркнул, что переговоры по этим договоренностям будут иметь большое значение для африканских государств.
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