Над Ростовской областью отражена массированная атака ВСУ

В ночь на 11 октября подразделения ПВО успешно отразили крупномасштабную воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, уничтожив и перехватив беспилотники над несколькими районами региона. Повреждений на земле зафиксировано не было, пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
